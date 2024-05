ポケモンは、2024年6月7日(金)に、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズの強化拡張パック「ナイトワンダラー」を発売!

モモワロウexを中心に、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に登場したポケモンが多数登場する商品となっています。

「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズ強化拡張パック「ナイトワンダラー」

希望小売価格:180円(税込)

内容物:カード5枚入り

※カードはランダムに封入されています。

発売日:2024年6月7日(金)

モモワロウex

特性「しはいのくさり」により、バトルポケモンとベンチの悪ポケモンを入れ替えることができます。

入れ替えたポケモンは「どく」になってしまいますが、イイネイヌexやグッズ「くさりもち」と組み合わせることで、メリットに変えることができます。

ワザ「イライラバースト」は、相手がとったサイドの枚数×60ダメージを与えることができるので、序盤はイイネイヌex、マシマシラex、キチキギスexを従えて器用に立ち回り、終盤にバトル場に出て強烈な一撃を放つ、といった戦い分けができそうです。

イイネイヌex

ワザ「クレイジーチェーン」は、このポケモンが「どく」なら、260ダメージを相手に与えることができます。

モモワロウexの特性「しはいのくさり」と組み合わせることで、奇襲を狙うことができる、パワフルなメインアタッカーです。

マシマシラex

特性「ひょうしぬけ」は、自分の場にモモワロウexがいるなら、このポケモンが、相手のポケモンからワザのダメージを受けてきぜつしたとき、とられるサイドは1枚少なくなります。

キチキギスex

特性「さかてにとる」は、前の相手の番に自分のポケモンがきぜつしていたなら、山札を3枚引くことができます。とられるサイドが1枚少なくなる特性を持つマシマシラexと相性が良いポケモンです。

ワザ「クルーエルアロー」は、バトル場、ベンチを問わず100ダメージを与えることができます。ワザを使うのに必要なエネルギーが無色エネルギーだけなので、特性とあわせて、さまざまなデッキに入れたくなる1枚です。

特性で自分の手札を増やしつつ、相手のベンチポケモンを狙うことができる、器用なポケモンです。

くさりもち

このカードをつけている「どく」のポケモンが使うワザのダメージを「+40」する、ポケモンのどうぐです。

モモワロウexと組み合わせることで、イイネイヌexのワザ「クレイジーチェーン」で与えられるダメージが300になります。

アクロマの執念

自分の山札からスタジアムとエネルギーを1枚ずつ選び、相手に見せて、手札に加えることができる、サポートです。

手札にたぐり寄せることがむずかしいスタジアムや特殊エネルギーを持ってくることもできるので、うまく使えるデッキを探してみたくなる1枚です。

キュレム

ワザ「トライフロスト」は、このポケモンについているエネルギーをすべてトラッシュする代わりに、相手のポケモン3匹に、それぞれ110ダメージを与えることができる、強力なワザです。

加えて、特性「アンチプラズマ」は、相手のトラッシュに、名前に「アクロマ」とつくカードがあるなら、「トライフロスト」を使うためのエネルギーは、無色エネルギー1個になります。サポート「アクロマの実験」も対象になるので、ロストゾーン軸のデッキに対して優位を保ちながら戦うことができるポケモンです。

ニュートラルセンター

このスタジアムが場に出ているかぎり、おたがいのポケモン(「ルールを持つポケモン」をのぞく)全員は、相手の「ポケモンex・V」からワザのダメージを受けなくなります。

ポケモンex・Vではないポケモンを中心としたデッキと組み合わせることで、相手の動きをさまたげることができます。

『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』に登場したポケモンが多数登場する、強化拡張パック「ナイトワンダラー」

2024年6月7日発売です☆

