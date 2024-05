ASTRO チャウヌ、まるでグラビア！？「ユ・クイズ ON THE BLOCK」が予告映像を公開

ASTROのチャウヌが、「ユ・クイズ ON THE BLOCK」に出演する。「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は4日、SNSに「誰かチャウヌを止めてくれ。トークショーに出て、グラビアまで撮っていくのか」というコメントと共に映像を掲載した。続けて「名前だけ聞いても笑うようになり、顔だけ見ても満面の笑みが出るこの時代最高のコメディアン」と紹介した。チャウヌは韓国で最近放送終了したMBCドラマ「ワンダフルワールド」でキム・ナムジュと呼吸を合わせた。劇中で彼は、父の復讐のためにキム・ナムジュに接近して真実を掘り下げるソンユル役を務めた。チャウヌが出演する「ユ・クイズ ON THE BLOCK」は、韓国で8日に放送予定だ。