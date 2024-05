「スター・ウォーズ」ボバ・フェット役のテムエラ・モリソン＆ダニエル・ローガンが登場！大阪コミコン2024「”STAR WARS DAY”記念スペシャルステージ」

3日間にわたりインテックス大阪にて開催される、最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した祭典「大阪コミックコンベンション 2024(大阪コミコン2024)」

「大阪コミックコンベンション 2024」では、豪華セレブゲストや特別ゲストを招いた様々なイベントを開催中!

今回は、「スター・ウォーズ」シリーズに出演した、ボバ・フェット役のテムエラ・モリソンさん、幼い日のボバ・フェットを演じたダニエル・ローガンさんが登場する「”STAR WARS DAY”記念スペシャルステージ」の様子を紹介します☆

大阪コミコン2024「”STAR WARS DAY”記念スペシャルステージ」

2024年5月3日(金)から、3日間にわたりインテックス大阪にて開催されている「大阪コミコン2024」

「大阪コミコン2024」の2日目となる5月4日は「スター・ウォーズの日」

劇中の名台詞 “May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)の May the Force と May the 4th (5月4日)をかけた語呂合わせから来ています。

そんな「スター・ウォーズの日」を祝して、大阪コミコン2024では「”STAR WARS DAY”記念スペシャルステージ」を開催!

今回のステージには、「スター・ウォーズ」のコスプレイヤーが大集合。

「ボバ・フェット」や「ダース・ベイダー」「アナキン・スカイウォーカー」「ルーク・スカイウォーカー」「レイ」、

ドロイドの「BB-8」、

ドラマシリーズ「マンダロリアン」の「マンダロリアン」と「グローグー」「アソーカ」など様々なコスプレイヤーの方々が集いました。

そしてスペシャルゲストとして、ボバ・フェット役のテムエラ・モリソンさん、

『スター・ウォーズ エピソード2/クローンの攻撃』で子ども時代のボバ・フェットを演じたダニエル・ローガンさんも登場。

ステージがスター・ウォーズの銀河に染まりました☆

このステージのメイン企画は、5月4日の「スター・ウォーズの日」にちなみ、5時4分に「“May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)」を唱和すること。

「スター・ウォーズ」コスプレイヤーと、テムエラ・モリソンさん、ダニエル・ローガンさんが集まったステージでは、カウントダウンが始まり、5時4分ぴったりに会場に集まったファンが一体となり「“May the Force be with you.”(フォースと共にあらんことを。)」を唱え、盛り上がりました☆

その後は、テムエラ・モリソンさんとダニエル・ローガンさんで「スター・ウォーズ」に関するクロストークを披露。

『「ボバ・フェット」と「ハン・ソロ」は戦ったらどちらが強いですか?』と聞かれたテムエラ・モリソンさんは、

テムエラ・モリソン:

もちろんボバが勝つよ!

それにここにはコマンダー・コーディ―もトルーパーたち(全てテムエラ・モリソンさんが演じたキャラクター)も大勢いるしね!

とコメント。

『スター・ウォーズのキャラクターと一緒に日本を旅するなら誰と一緒がいいですか?』と聞かれたダニエル・ローガンさんは、

ダニエル・ローガン:

パパさ!

一緒に宇宙船に乗せてもらって銀河まで旅するんだ!

と作品になぞらえながら、今でもテムエラ・モリソンさんと仲が深いことをアピール。

さらに、2025年に日本で開催される「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」について、第1弾の来日ゲストを発表!

テムエラ・モリソンさんが1年後の「スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025」に来日することが発表されました。

5月3日より全世界同時にチケット発売決定!スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025 5月3日より全世界同時にチケット発売決定!スター・ウォーズセレブレーションジャパン2025 続きを見る

最後に会場のファンからのリクエストに応えて、テムエラ・モリソンさんとダニエル・ローガンさんがともにハカを披露。

「スター・ウォーズ」ファンとの交流を楽しまれたダニエル・ローガンさんとテムエラ・モリソンさんが降壇し、イベントは幕を閉じました。

「スター・ウォーズ」シリーズに出演した俳優、テムエラ・モリソンさんとダニエル・ローガンさんの出演するステージイベント。

大阪コミコン2024で開催された「”STAR WARS DAY”記念スペシャルステージ」の紹介でした☆

© 2024 Osaka comic con All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「スター・ウォーズ」ボバ・フェット役のテムエラ・モリソン&ダニエル・ローガンが登場!大阪コミコン2024「”STAR WARS DAY”記念スペシャルステージ」 appeared first on Dtimes.