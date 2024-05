5月4日は、世界的な「スター・ウォーズの日」。横浜・みなとみらいのグランモール公園には、「スター・ウォーズ」に登場するキャラクターに扮したコスプレイヤーや見物客が1500人以上集まり、午後5時4分に「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」と声をそろえて唱えて、「スター・ウォーズの日」を祝った。1977年の映画全米公開以来、世代を超えて人々をつなぐ物語として世界中で愛されてきた「スター・ウォーズ」。劇中の名台詞「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」にちなんで、「May 4th(5月4日)」は日本でも記念日に制定されている。

この日にあわせ、みなとみらいエリアのランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、スカイビル、横浜市役所、グランモール公園、桜木町駅周辺では、4月27日からの大型連休(ゴールデンウィーク/GW)中の5月6日まで、各所で「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2024」を開催。「スター・ウォーズ」を体感できるさまざまなイベントや展示などを行っており、ファンならずとも来街者を楽しませている。■特設サイトhttps://www.yokohama-landmark.jp/swday2024