【現場潜入】「お子さまランチ食べて」リル×ウルフのバトルにキドフェノ乱入！？

「リルvsウルフ」第2戦!

「ヴィクトリーグ!」(毎週土曜深夜2時15分放送)では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZの4組が番組出演権をかけて激しいバトルを繰り広げます!2敗したら即交代! LIL LEAGUE×WOLF HOWL HARMONY第2戦のロケに密着してきました。「リルvsウルフ対決」第2戦は、和食ファミリーレストラン「夢庵」でお値段当てガチバトル。各チーム1品ずつ前の値段を超えるよう注文していき、下回ったら即失格!

第1戦は大人の余裕で勝利し、まずは1勝を手にしたウルフ。「僕たちみんな20歳超えているので美味しいご飯をたくさん食べてきている自信あるので」と意気込む“くっく”ことHIROTOさんは「リルちゃんたちはお子さまランチを食べていただきたい」と煽ります。またしてもお子ちゃま扱いされたリル。しかし、そもそもこの企画はLIL LEAGUEの2ndシングル「Higher」にかけて誕生した「お値段“Higher”対決」。さらに、KID PHENOMENONとの戦いで培ってきた経験値もあります。当然、強気で猛反撃! …するかと思いきや、「勝った記憶がない」(山田晃大くん)、「ちゃんと勝ってないんですよ。相手(キドフェノ)が自爆してくれただけ」(中村竜大くん)と弱気…そんな中、15歳の難波碧空くんのピリリと辛口は今回も健在! 食レポ初挑戦のHIROTOさんに、経験者からの余裕のアドバイスを!?さらに、これまでのセオリーを打ち破るオーダーで勝負する晃大くん、“人件費”からお値段を予想する岡尾真虎くん、明太子メニューについて一家言ありの博多男・中村竜大くん、ティモンディ・高岸さんの「うま岸!」に負けないワード&ポーズを生み出すGHEEさん…など、それぞれが持ち味を活かして激突します!勝負の行方は放送を楽しみにしていただくことにして、ここでは収録中に「ちょっとちょっとー!」と心の中でツッコミを入れてたポイントを紹介!【ツッコミポイント1】リズムにこだわる“夢庵マスター”が…!?前回、“よみうりランドマスター”としてチームを引っ張ったウルフのリーダー・RYOJIさん。地元唯一のファミレスが「夢庵」で「めちゃくちゃ行ってた」とのことで、「いろんな“リズム”をわかっている」と自信満々。今回も“夢庵マスター”として大活躍!…のはずが、早々にリズムが崩れてしまう!? 隣でウルフの作戦会議を見ていた百田隼麻くんも「すごいチームワークがいい」と驚くほどだったのに、ある出来事がきっかけで“夢庵マスター”意気消沈。SUZUKIさんが「これどうかな?」と注文の相談をしても、RYOJIさんは「うーん…」と全くアドバイスをくれなくなってしまいます。メンバーが全く相談に乗ってくれなくなったため、SUZUKIさんは対決相手リルの意見を参考にすることに!?【ツッコミポイント2】食べたいものを食べるリーダーリルのリーダー・岩城星那くんは、序盤からお値段が張りそうなメニューを注文しようとして、「ちょっと早くない?」とメンバーから止められます。みんなで相談して別のメニューに変更したかと思いきや、「決めた!」と食べたいものをオーダー。相談の意味っ!!! メンバーのアドバイスを全くきかないリルのリーダー………星那×リル×ウルフのバトルに⁉【ツッコミポイント3】キドフェノ、リルの応援にきたはすが…!?リルに負け、番組出演権を剥奪されたKID PHENOMENON。ともに戦いを繰り広げてきた公式ライバル・LIL LEAGUEの応援に駆けつけます!「リルがんばれ!」のメッセージを手にバトルに乱入したキドフェノ。ところが、メッセージをめくると…!? キドフェノの目的は…!?この模様は、今夜から2週に渡って放送の「ヴィクトリーグ!」(毎週土曜深夜2時15分放送)で!

【プロフィール】LIL LEAGUE(リルリーグ)LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z〜Dreams For Children〜」で、応募総数4万8000人の中から勝ち抜きグランプリを獲得した6人組グループ。2023年1月11日、シングル「Hunter」でデビュー。2023年「第65回日本レコード大賞」新人賞受賞。1stアルバム「TRICKSTER」は、「オリコン週間アルバムランキング」で1位を獲得。新曲「HEAVY GAMER」はアニメ「シャドウバースF」(テレビ東京)のエンディングテーマに。WOLF HOWL HARMONY(ウルフハウルハーモニー)LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z〜Dreams For Children〜」第二章で、ファンや視聴者の応援による審査でデビューを勝ち取った4人組。2023年8月23日、「Sweet Rain」でデビュー。J-WAVE にて初のレギュラー番組TOKYO M.A.A.D SPIN「WOLF HOWL HARMONYのMIDNIGHT WOLF」がスタート。5月13日(月)には、『青春』をコンセプトにした三部作からの第一弾楽曲で、恋に落ちた衝撃を歌ったLOVE SONG「Pink Flash Lights」をリリース!KID PHENOMENON(キッドフェノメノン)LDH史上最大規模のオーディション「iCON Z〜Dreams For Children〜」第二章で、ファンや視聴者の応援による審査でデビューを勝ち取った7人組。2023年8月23日、「Wheelie」でデビュー。3rdシングル「ONE DAY」も好調!