J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¦¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê½ç°Ì¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡×¡¡GW¤Î¡Ö¤Ë¤ï¤«º×¤ê¡×2Ï¢¾¡¤ÇÉâ¾åÁÀ¤¦
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎFW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¤Ç¤Î2Ï¢¾¡¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÉâ¾å¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£6Æü¤Î¥Û¡¼¥àÀîºêÀï¡Ê¸á¸å2»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¢¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤òÁ°¤Ë¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê½ç°Ì¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡£¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤ÏGÂçºå¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ3¤òÆÀ¤Æ13°Ì¤«¤é9°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤Î1Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÂç´Ñ½°¤ÎÁ°¤ÇÌó70¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¥¶¥Ø¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Âî±Û¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤òÉð´ï¤ËÍèÆü8»î¹ç¤Ç6ÆÀÅÀ¡£Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ÄÀ¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¼éÈ÷¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼þ¤ê¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¡£¥¶¥Ø¥Ç¥£¤â¡ÖÀè¤ÏÄ¹¤¤¡£¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡J1¤ÏÂçº®Àï¤Ç¡¢Ê¡²¬¤È6°Ì¤ÎFCÅìµþ¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3º¹¡£GÂçºåÀï¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë¤ï¤«º×¤ê¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀîºêÀï¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ä¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡×¤ÈÂç´Ñ½°¤Î¸å²¡¤·¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¡Ê¸þµÈ»°Ïº¡Ë