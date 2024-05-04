¥ê¥ì¡¼»ø¡¢Í½Áª¤Ï¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¢ªúËÅÄ¢ª¾å»³¢ª¥¢¥ó¥«¡¼»°ÎØ¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀÚÉä³ÍÆÀ¤ËÄ©¤à¡ÚÀ¤³¦¥ê¥ì¡¼¡Û
ÆüËÜ»þ´Ö5Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÀ¤³¦¥ê¥ì¡¼¡Ê¥Ð¥Ï¥Þ¡Ë¤ÎÁö½ç¤òÅÚ¹¾´²Íµ¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê49¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¡¢¥á¥À¥ë¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë4¡ß100m¤Î¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó ¥¢¥Ö¥Ç¥ë¥Ï¥¡¼¥à¡Ê25¡¢Åì¥ì¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»°ÎØñ¥ÂÀ¡Ê21¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÅÚ¹¾¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¹ç½É¸å¤Ë¡Ö4Áö¤¬¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬Í½Áª¤Ç¤Ï¥µ¥Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÈ´Å§¡£¥¤¥ó¥É¥¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î60m¤Ç¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¶ì¼ê¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹îÉþ¤·»Ï¤á¡¢¥Á¡¼¥àÊÔÀ®Åª¤Ê¤³¤È¤«¤é¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥È¥ó¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤¬¤¢¤ë2Áö¤È3Áö¤ÏºÇÇ¯¾¯¡¦胗ÅÄÂçµ±¡Ê20¡¢ÅìÍÎÂç¡Ë¤È¾å»³¹Éµ±¡Ê24¡¢½»Í§ÅÅ¹©¡Ë¤¬Îý½¬¤«¤é¸Ç¤á¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¥¢¥ó¥«¡¼¤Ë»°ÎØ¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¸þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÏºÇ½ªÍ½Áª4ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡¢Åìµþ¸ÞÎØÆ¼¤Î¥«¥Ê¥À¤äÀ¤³¦Î¦¾å¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÆ±ÁÈ¡£Âç²ñ¤Ï¾å°Ì14¥Á¡¼¥à¤Ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¥Þ¥¤¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ï1Áö¤Ëº´Æ£·ýÂÀÏº¡Ê29¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¡¢À¾ÍµÂç¡Ê23¡¢MINT TOKYO¡Ë¡¢º´Æ£É÷²í¡Ê27¡¢¥ß¥º¥Î¡Ë¡¢¥¢¥ó¥«¡¼¤ËÀîÃ¼³¡¿Í¡Ê25¡¢ÃæµþÂç¥¯¥é¥Ö¡Ë¤òµ¯ÍÑ¡£ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê22¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï2ÆüÌÜ¤Î·è¾¡¤Ë²¹Â¸¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡