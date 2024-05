天然本まぐろ使用のおまかせコースが5,500円〜！ GINZA SIXに高コスパ江戸前鮨が登場（東京・銀座）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はGINZA SIX6階にオープンした、おまかせコースに特化型の江戸前鮨店です。

「東京寿司 ITAMAE SUSHI-PRIME-GINZA SIX店」(東京・銀座)

「GINZA SIX」6階にオープン

「東京寿司 ITAMAE SUSHI」や「板前鮨はなれ」「東京すし街道」などを展開する株式会社板前寿司ジャパンがGINZA SIX6階に、おまかせコースを展開する新業態「東京寿司 ITAMAE SUSHI-PRIME-」を4月15日(月)にオープン。一流店も指名する豊洲仲卸「石司」から毎日仕入れる天然本まぐろを使用した「本格江戸前にぎり鮨」が味わえます。

メインのカウンターに、テーブル席も用意

コースはおつまみ2品、旬の茶碗蒸し、江戸前にぎり鮨10貫、巻物1本、お椀を含む全15品が登場する5,500円のおまかせコースに加え、8,250円、11,000円の3種類を展開。おつまみは、自家製で佃煮に仕立てた「雲丹佃煮」や「牡蠣佃煮」、富山湾産のホタルイカを使った「旬の茶碗蒸し」などが脇を固めます。

「OMAKASE COURSE」5,500円の握りと巻物

5,500円の江戸前握りでは、甘く煮付けた穴子や酢で締めた小肌、湯霜を施した金目鯛など、東京湾で獲れる江戸前ブランドを代表する鮮魚を、江戸前の技法で葉蘭(はらん)の上に振る舞います。さらに、豊洲仲卸「石司」から仕入れた天然本まぐろの大トロや中トロも登場。長時間炊き出した特製のあら汁に、のど越しの良い本葛そうめんをアクセントに加えた「特製あら汁」も完成度の高い〆として楽しめます。

アルコールは、薄玻璃グラスや錫の徳利など、こだわりの酒器で提供される「作 純米大吟醸」「洗心純米大吟醸」や「伯楽星純米大吟醸東条秋津産山田錦」など、入手困難なプレミアム日本酒を半合1,000円〜ラインアップしています。

銀座にありながらコストパフォーマンスの高いおまかせ寿司を楽しめる新店の登場です。

※価格はすべて税込

※メニューは仕入れや時期によって変更する可能性有

<店舗情報>◆東京寿司 ITAMAE SUSHI -PRIME- GINZA SIX店住所 : 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6FTEL : 050-5593-3185

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

写真:お店から

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

