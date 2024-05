新年度・新学期がスタートして約1カ月。新しい環境での生活が始まった方は、少しずつ生活に慣れてきたと同時に、ちょっぴり疲れがたまってきた頃なのではないでしょうか。そんな時は、癒しのグッズをおうちに置いて、ごきげんをチャージするのがいいかも。そこで今回は、愛らしいワンちゃんを取り入れた、見ているだけでキュンキュンする韓国っぽ雑貨が揃う「szk illustration(シズカイラストレーション)」をご紹介します!

ゆるかわグッズが揃う「szk illustration」って?「szk illustration」は、イラストレーターの shizukaさん (@szkillustration_)が手がけるブランド。“人をワクワクさせたい”という想いのもと、オリジナルグラフィックをシルクスクリーンプリントした、とてもキュートなグッズを展開しています。そんな同ブランドの特徴は、かわいいドット絵のワンちゃんが施されているところ。こちらを見つめるちょっぴりユルいワンちゃんに、リボンや小花柄を組み合わせて、トレンド感のあるデザインに仕上げているそうですよ。各地でたびたび開催されているポップアップでは、シルクスクリーンプリント体験が行われており、購入したアイテムを自分で好きなようにデザインできるのも魅力の一つなんです。一瞬でお部屋をかわいくするなら、この2点!ここからは、「szk illustration」で注目のアイテムたちをご紹介します。もこもこプランターカバーまずこちらは、ふっくらとしたフォルムが印象的な「もこもこプランターカバー」(税込4400円)。中にはガラス容器が入っていて、お水をたっぷり注げるから、フラワーベースとしても使えちゃいます。植物やお花をシンプルに飾っておくのも素敵ですが、かわいいカバーを付けておけば、空間がより華やかになるだけでなく、水やりの時間さえも楽しくなるはずですよ。このように、小物入れとして活用するのも◎ 自分なりの使い方でお部屋をかわいくしちゃいましょう。ミニキャンバスアート街で見かける、“まだおうちに帰りたくない犬”を描いたという「ミニキャンバスアート」(税込4400円)は、かわいく主張するワンちゃんに思わず笑っちゃいそう…。強い意志を持って固まるタイプや、寝転んでお腹を見せて愛想をふりまくタイプなど、さまざまなタイプを描いているといいます。早くおうちに帰りたい人間に対して、外の時間を満喫しているワンちゃんを眺めていると、「明日もがんばるか〜」となんだか前向きな気持ちになれるかも!?「もこもこプランターカバー」と一緒に、壁際に飾っておくのもアリですよ。まったり時間のお供は“マグとクッション”で決まりシーズー型クッション&クッションカバーもちもちの感触が心地いい「シーズー型クッション」(税込4400円)と「クッションカバー」(税込3850円)は、お部屋の“きゅん”レベルを上げてくれること間違いなし。ソファやベッドで出迎えてくれるワンちゃんに、1日の疲れを癒してもらいましょう。「クッションカバー」の表には、ちょんまげスタイルのシーズー×小花柄が、裏には『only dogs』のロゴが施されています。実際にヘアアクセを付けているようなデザインも素敵…!マグカップおうちに帰りたくない…と駄々をこねるシーズーが描かれた「マグカップ」(税込3300円)は、テーブルに置いているだけでかわいいアイテム。同じイラストが施されている「シーズー型クッション」と一緒に使えば、さらにユル〜い気分で過ごせそうです。“Tシャツやキャップ”でお出かけ中もワンちゃんと一緒「szk illustration」にはインテリア雑貨のほか、アパレルアイテムもラインナップしています。flower box shih tzu ロンT今の季節にぴったりなロングTシャツからは、「flower box shih tzu ロンT」(税込6600円)をご紹介。春なので、寝転んでいたシーズーを起こして、ちょんまげスタイルにしているといいます。ワンちゃんの周りには、オリジナルの手描き小花柄がたくさん。1枚1枚製版してプリントしたという、shizukaさんこだわりのアイテムだそうですよ。Shih Tzu Teeまた、耳に付いたリボンがアクセントの「Shih Tzu Tee」(税込5500円)もかわいい…。Tシャツだけで着ると少し肌寒いこの時期は、下にシースルートップスを仕込ませてもいいかもしれませんね。Tシャツ類は「szk illustration」の人気アイテムのため、マストチェックです。デコレーションキャップシーズーワッペンとリボンで飾りつけされた「デコレーションキャップ」(税込5500円)も、マストバイアイテム。スポーティな要素とガーリーな雰囲気がミックスされていて、かぶるだけでコーデを格上げしてくれそうです。リボンがボリューム感を持たせてくれるから、ワントーンコーデやデニムコーデなど、シンプルなスタイリングにもぴったりですよ。「szk illustration」の新作も買える、isutaのPOP UPを開催!今回ご紹介した「szk illustration」のアイテムはいかがでしたか?どれもデザインがかわいくて、ついつい手に取りたくなりますよね。そんな「szk illustration」の商品など、おうちで使うセンスフルなアイテムが大集合する、Webサイト「isuta」主催のポップアップストア「isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-」が、5月10日(金)〜12日(日)の3日間限定で、東京・下北沢の「(tefu) lounge」にオープンします!「szk illustration」からは、ご紹介したアイテムを実際に手に取れるほか、今回のポップアップストアで初お披露目となる「ヘアピン」(1P 税込1650円/2P 税込3300円)も販売いたします。すべての愛犬家に捧げる前髪を留める同商品は、『dog』『lover』の2デザイン。1つで留めるのはもちろんのこと、2つセットで使っても絶対かわいいですよね…。新作アイテムをいち早く手に取れるのはisutaのポップアップストアだけなので、気になる方はぜひ会場でチェックしてみて。当日は、「szk illustration」の商品を税込5000円以上購入した方にお好きな「ステッカー」を1枚、税込1万円以上購入した方に「ステッカーパック(5枚セット)」を、数量限定でプレゼントいたします!かわいいワンちゃんをスマホケースに挟んだりPCに貼ったりして、いろいろな場所へ一緒に出かけちゃいましょう。さらに会場では、大人気のシルクスクリーンプリント体験ができる、予約不要の「ミニミニワークショップ」(1文字目 無料/2文字目以降 税込500円)も実施。好きなアルファベットをTシャツやクッションカバー、トートバッグなどにその場でプリントして、世界に一つだけのアイテムにしてみてはいかがでしょうか。そのほかに出店するブランドの詳細やお楽しみポイントは、isutaの下記ページにてチェックしてくださいね。※販売アイテムのデザインやカラー展開が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。詳細は下記ページよりご確認ください。https://isuta.jp/622033isuta POP UP STORE -ごきげんチャージ at home-開催期間:2024年5月10日(金)14:00〜19:30、5月11日(土)11:00〜19:30、5月12日(日)11:00〜19:00参加ブランド:HAKURO、HITO’IKI、PontreStudio、szk illustration会場:(tefu) lounge住所:東京都世田谷区北沢2-21-22 (tefu) lounge 2階(小田急線「下北沢駅」直結)入場料:無料※当日は予約不要でどなたでもご自由にご来場いただけます。お支払い方法:各種クレジットカード、iD、交通系IC、QUICKPay、PayPay決済。 ※現金不可szk illustration 公式Instagram@szkillustration_