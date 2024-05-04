『ぼっち・ざ・ろっく！』発の“結束バンド”、『JAPAN JAM』でZEPP TOUR開催を発表
■『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』前編は6月7日に全国公開！
結束バンドが、5月4日に出演した野外音楽フェス『JAPAN JAM 2024』で全国5都市でZEPPツアーを開催することを発表した。
ツアータイトルは、『結束バンド ZEPP TOUR 2024 “We will”』に決定。開催場所、ツアー日程などのイベント概要も合わせて解禁となった。
『劇場総集編ぼっち・ざ・ろっく！Re:/Re:Re:』の前編が6月7日、後編が8月9日に公開を控える中、結束バンドとして音楽面でも作品を盛り上げる。
イベント情報
『結束バンド ZEPP TOUR 2024 “We will”』
09/08（日）大阪・Zepp Osaka Bayside
10/19（土）札幌・Zepp Sapporo
11/03（日）東京・Zepp Haneda（TOKYO）
11/24（日）愛知・Zepp Nagoya
12/22（日）福岡・Zepp Fukuoka
出演：青山吉能、鈴代紗弓、水野朔、長谷川育美
※出演者は予告なく変更になる場合あり
TVアニメ『ぼっち・ざ・ろっく！』公式サイト
https://bocchi.rocks/