¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Ç94¡Û¸ß¤¤¤Ë¼ê¤ò°®¤ê¤¢¤Ã¤Æ¡ÄÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡õ¹¾¸ýÍÎ²ð àÅÁÀâ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈáÉñÂæÎ¢
10Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¡¢30Ç¯Á°¤Ë¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï²¿¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Åö»þÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤¤¤Þ¤Õ¤¿¤¿¤Ó¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Û¡£º£²ó¤Ï30Ç¯Á°¤Î¡Ç94Ç¯5·î6Æü¹æ·ÇºÜ¤Î¡Öà±½¤ÎÆó¿ÍáÊÝÆàÈþ¤È¹¾¸ý¡Ø¥¿¥Ò¥Áµ¢¤ê¡Ù¤òÆÈÀêÄ¾·â¡ª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¶¦±é¤·¤¿¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò»Ï¤á¡¢Åö»þ¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡ÊÅö»þ27¡Ë¤È¹¾¸ýÍÎ²ð¡ÊÅö»þ26¡Ë¡£¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤«¤é¤â¡¢¤È¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤é2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¿Ìä»ë¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ²¡¹¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£¡Ê°Ê²¼¡Ô ¡ÕÆâ¤Îµ½Ò¤Ï²áµîµ»ö¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¤¹¤Ã¤«¤ê°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÈà¤Ë¡Ä
¡Ô¾®±«¹ß¤ë4·î15Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¿·Åìµþ¹ñºÝ ¶õ¹Á¤Ç¿ÍÌÜ¤ò°ú¤¯°ìÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æ·¤ÎÈþ½÷¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÄ¹¤¤È±¤ËÄ¹¿È¤Î¼ã¼Ô¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ìÌÜÎÆÁ³¡¢¤¢¤Î±½¤Î2¿Í¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¥µ¥ó(27)¤È¹¾¸ýÍÎ²ð¥¯¥ó(25)¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Õ
¤³¤ÎÆü¡¢ÊÝÆàÈþ¤È¹¾¸ý¤ÏÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³Ú±à¥¿¥Ò¥Á¤«¤éÌó10»þ´Ö¤«¤±¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ç¤Ï1½µ´Ö¡¢2¿Í¤À¤±¤ÎÇ®¤¯¤¢¤Þ¡Á¤¤àº§Á°Î¹¹Ôá¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤Ê¤Î¤«¡¢Ä¹Î¹¤ÎÈè¤ì¤â¤è¤½¤Ë¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤¿2¿Í¤Î´é¤«¤é¤Ï¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òËÜ»ï¤ÏÄ¾·â¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤¤Ã¤ÈÈëÌ©¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Í½´ü¤»¤Ì¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ö¥¨¥Ã¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ä¡×¤È°ì½Ö¤¿¤¸¤í¤¤¤ÀÊÝÆàÈþ¥µ¥ó¤Ï¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ÇÈà¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¼ê¤ò ¡ÖÂç¾æÉ×¡¢²¶¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¹¾¸ý¥¯¥ó¤Ï¥®¥å¥Ã¤È¶¯¤¯°®¤êÄù¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê°Â¿´¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÈà¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤â¤À¤Þ¤Ã¤ÆÈà½÷¤ò°ú¤´ó¤»Êâ¤Â³¤±¤ë¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î±ü¤ÎÆ·¤Ï½Ö¤¤â¤»¤º¿¿ÀµÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Õ
¤³¤Î¤È¤¡¢¶õ¹ÁÆâ¤ÎÆ°¤¯ÊâÆ»¤ÇËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿2¿Í¤Ï¡¢°ì½Ö¡¢´é¤ò¤³¤ï¤Ð¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÊÝÆàÈþ¤Ï¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸ý¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¡¢¶õ¹Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤ê¹ç¤¤¡¢Æ²¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤È¤â¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÝÆàÈþ¤Ï¡Ç91Ç¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÀÖÌ¾¥ê¥«¤ò±é¤¸¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¢¤½¤Î¸å¡Ø°¦¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¤â¤È¤Ë¡Ù¡¢¡Ø¤³¤ÎÀ¤¤Î²Ì¤Æ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Î¹¾¸ý¤â¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¤Ï½à¼çÌò¤Ê¤¬¤é¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢½é¤á¤Æ¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÎòÂåºÇ¹â¤È¤Ê¤ë37.8¡ó¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¥Ó¥Ã¥°¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
2¿Í¤Î¸òºÝ¤¬°ìÉô¤Çàµ¿Ìä»ëá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝÆàÈþ¤È¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤ÎÉÔÎÑ¤Î±½¤¬°ÊÁ°¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Á¤é¤¬ËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ËÜ»ï¤ÎÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Î4·î24Æü¤Ë¤Ïà±Ç²è´Û¥Ç¡¼¥Èá¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤ËÄ¾·â¼èºà¤ò¤µ¤ì¡¢·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ê¡Ö·ëº§´Ö¶á¤«¡×¤È´öÅÙ¤È¤Ê¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤¿ÊÝÆàÈþ¤È¹¾¸ý¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¿ô¥õ·î¤Û¤É¤ÇÇË¶É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£ÊÝÆàÈþ¤ÏÍâ¡Ç95Ç¯1·î¤Ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÈÅÅ·â·ëº§¤ÈÎ¥º§¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ç98Ç¯11·î¤Ë¤È¤ó¤Í¤ë¤º¤ÎÀÐ¶¶µ®ÌÀ¤È·ëº§¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¹¾¸ý¤â¡Ç99Ç¯6·î¤Ë¡¢²Î¼ê¤Î¿¹¹âÀéÎ¤¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
·ëº§¸å¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝÆàÈþ¤À¤¬¡¢¡Ç08Ç¯¤«¤é½ù¡¹¤Ë³èÆ°¤òºÆ³«¡¢¡Ç08Ç¯¤Ë¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¹¾¡ÁÉ±¤¿¤Á¤ÎÀï¹ñ¡Á¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥Éüµ¢¤·¤¿¡£¡Ç21Ç¯7·î¤ËÀÐ¶¶¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢½÷Í¥¶È¤Ï½çÄ´¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹¾¸ý¤âº£Ç¯¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¥Þ¥ë¥¹-¥¼¥í¤Î³×Ì¿-¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤«¤é¤«¤¤¾å¼ê¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì³èÌö¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï1ÊÓ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤µ¤¨´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£