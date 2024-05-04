【メトロポリタンS結果】バトルボーンが断然人気に応え逃げ切りV
4日、東京競馬場で行われたメトロポリタンステークス(4歳上・オープン・芝2400m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切ったJ.モレイラ騎手騎乗の1番人気バトルボーン(牡5、美浦・林徹厩舎)が、3番手追走から追い上げた2番人気レッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分23秒4(良)。
さらに1.1/2馬身差の3着に5番人気シュヴァリエローズ(牡6、栗東・清水久詞厩舎)が入った。なお、3番人気ニシノレヴナント(セ4、美浦・上原博之厩舎)は6着に終わった。
勝ったバトルボーンは、父シルバーステート、母コンカラン、その父ジャングルポケットという血統。断然の人気に応えてオープン初勝利を挙げた。
【勝ち馬プロフィール】
◆バトルボーン(牡5)
騎手:J.モレイラ
厩舎:美浦・林徹
父:シルバーステート
母:コンカラン
母父:ジャングルポケット
馬主:サンデーレーシング
生産者:ノーザンファーム
【全着順】
1着 バトルボーン 1人気
2着 レッドラディエンス 2人気
3着 シュヴァリエローズ 5人気
4着 ショウナンバシット 4人気
5着 ディナースタ 7人気
6着 ニシノレヴナント 3人気
7着 メロディーレーン 6人気
8着 グレンガリー 8人気