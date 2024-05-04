4日、東京競馬場で行われたメトロポリタンステークス(4歳上・オープン・芝2400m)は、ハナを切ってそのまま逃げ切ったJ.モレイラ騎手騎乗の1番人気バトルボーン(牡5、美浦・林徹厩舎)が、3番手追走から追い上げた2番人気レッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)に2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは2分23秒4(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に5番人気シュヴァリエローズ(牡6、栗東・清水久詞厩舎)が入った。なお、3番人気ニシノレヴナント(セ4、美浦・上原博之厩舎)は6着に終わった。

勝ったバトルボーンは、父シルバーステート、母コンカラン、その父ジャングルポケットという血統。断然の人気に応えてオープン初勝利を挙げた。

【勝ち馬プロフィール】

◆バトルボーン(牡5)

騎手:J.モレイラ

厩舎:美浦・林徹

父:シルバーステート

母:コンカラン

母父:ジャングルポケット

馬主:サンデーレーシング

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 バトルボーン 1人気

2着 レッドラディエンス 2人気

3着 シュヴァリエローズ 5人気

4着 ショウナンバシット 4人気

5着 ディナースタ 7人気

6着 ニシノレヴナント 3人気

7着 メロディーレーン 6人気

8着 グレンガリー 8人気