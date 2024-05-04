4日、京都競馬場で行われた平城京ステークス(4歳上・オープン・ダ1800m)は、中団追走から直線で突き抜けた丸山元気騎手騎乗の8番人気ロコポルティ(牡6、栗東・西園正都厩舎)が、2着の7番人気キングストンボーイ(セ6、美浦・鹿戸雄一厩舎)に3.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分50秒8(良)。

さらに2馬身差の3着に13番人気アルーブルト(牡6、栗東・畑端省吾厩舎)が入った。なお、1番人気アウトレンジ(牡4、栗東・大久保龍志厩舎)は4着に、2番人気テーオーリカード(牡4、栗東・高柳大輔厩舎)は13着に、3番人気ゼットリアン(牡4、栗東・吉田直弘厩舎)は6着に終わった。

勝ったロコポルティは、父ヘニーヒューズ、母サダムグランジュテ、その父キングカメハメハという血統。前走の伊勢Sに続く2連勝を飾ったが、入線後ジョッキーが下馬している。

【勝ち馬プロフィール】

◆ロコポルティ(牡6)

騎手:丸山元気

厩舎:栗東・西園正都

父:ヘニーヒューズ

母:サダムグランジュテ

母父:キングカメハメハ

馬主:シルクレーシング

生産者:社台コーポレーション白老ファーム

【全着順】

1着 ロコポルティ 8人気

2着 キングストンボーイ 7人気

3着 アルーブルト 13人気

4着 アウトレンジ 1人気

5着 マリオロード 12人気

6着 ゼットリアン 3人気

7着 インプレス 10人気

8着 カフジオクタゴン 9人気

9着 ドライゼ 14人気

10着 ロードヴァレンチ 6人気

11着 デリカダ 5人気

12着 オディロン 15人気

13着 テーオーリカード 2人気

14着 サンデーファンデー 4人気

15着 ワールドリバイバル 11人気

16着 マサハヤニース 16人気