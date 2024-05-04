4日、東京競馬場で行われた青竜ステークス(3歳・オープン・ダ1600m)は、好位追走から直線で抜け出したJ.モレイラ騎手騎乗の1番人気ソニックスター(牡3、美浦・木村哲也厩舎)が、外から追いあげてきた4番人気ソレルビュレット(牡3、美浦・宮田敬介厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒2(良)。

さらに1.1/4馬身差の3着に3番人気ラタフォレスト(牡3、美浦・加藤征弘厩舎)が入った。なお、2番人気ブシン(牡3、栗東・森秀行厩舎)は4着に終わった。

勝ったソニックスターは、父Into Mischief、母Carolina Bertie、その父Speightstownという血統。前走の1勝クラスに続く2連勝を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆ソニックスター(牡3)

騎手:J.モレイラ

厩舎:美浦・木村哲也

父:Into Mischief

母:Carolina Bertie

母父:Speightstown

馬主:保坂和孝

生産者:Nancy C. Shuford

【全着順】

1着 ソニックスター 1人気

2着 ソレルビュレット 4人気

3着 ラタフォレスト 3人気

4着 ブシン 2人気

5着 セントラルヴァレー 6人気

6着 ルディック 5人気

7着 チュウワキャリア 7人気

8着 ピコアーガイル 8人気