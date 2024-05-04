【青竜S結果】ソニックスターが押し切り2連勝
4日、東京競馬場で行われた青竜ステークス(3歳・オープン・ダ1600m)は、好位追走から直線で抜け出したJ.モレイラ騎手騎乗の1番人気ソニックスター(牡3、美浦・木村哲也厩舎)が、外から追いあげてきた4番人気ソレルビュレット(牡3、美浦・宮田敬介厩舎)にクビ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒2(良)。
さらに1.1/4馬身差の3着に3番人気ラタフォレスト(牡3、美浦・加藤征弘厩舎)が入った。なお、2番人気ブシン(牡3、栗東・森秀行厩舎)は4着に終わった。
勝ったソニックスターは、父Into Mischief、母Carolina Bertie、その父Speightstownという血統。前走の1勝クラスに続く2連勝を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆ソニックスター(牡3)
騎手:J.モレイラ
厩舎:美浦・木村哲也
父:Into Mischief
母:Carolina Bertie
母父:Speightstown
馬主:保坂和孝
生産者:Nancy C. Shuford
【全着順】
1着 ソニックスター 1人気
2着 ソレルビュレット 4人気
3着 ラタフォレスト 3人気
4着 ブシン 2人気
5着 セントラルヴァレー 6人気
6着 ルディック 5人気
7着 チュウワキャリア 7人気
8着 ピコアーガイル 8人気