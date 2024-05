「Nizi Project Season 2」から誕生したNEXZ、1stシングル「Ride the Vibe」トラックリスト公開

JYPエンターテインメント(以下、JYP)の新人ボーイズグループNEXZが、グローバルデビュー曲を披露する。JYPは4日、公式SNSチャンネルを通じてNEXZの1stシングル「Ride the Vibe」のトラックリストを公開した。トラックリストによると「Ride the Vibe」には、同名のタイトル曲と「Starlight」の2曲が収録される。デビュー曲「Ride the Vibe」は、初めてだから感じることができるときめき、ワクワクなどの感情の波動を歌詞で表現した。

最近、NEXZはグループの公式SNSチャンネルでシグネチャーキャラクターを公開して注目を集めた。揺れる炎のハートの中のシグネチャーキャラクターがどのような意味を持つのか関心が高まっている。「そばでお互いに常に力になってくれる存在」というメッセージを込めたファンダム名「NEX2Y」をはじめ、多彩な予告コンテンツを順次披露している彼らの正式デビューに期待が集まる。JYPが披露する新しいボーイズグループNEXZは、2023年にJYPエンターテインメントとソニーミュージックが合作したオーディションプログラム「Nizi Project Season 2」を通じて誕生した。NEXZのグローバルデビューシングル「Ride the Vibe」は、5月20日午後6時にリリースされる。