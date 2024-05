2023年に開催され、⼤好評となった国内最⼤級規模のショッピング・イベント「Disney THE MARKET」が、全国主要都市で開催中。

2024年5月18日(土)からは、福岡県の岩田屋本店にて「Disney THE MARKET」を開催!

「ディズニー」や「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」のイベント限定品&先行販売グッズが並ぶ、”魔法”をテーマにした九州最大規模のショッピングイベントです。

岩田屋本店「Disney THE MARKET(ディズニー ザ マーケット)」

開催期間:2024年5月18日(土)〜5月27日(月)

営業時間:午前10時〜午後8時 ※最終日は午後5時まで

所在地:福岡市中央区天神2丁目5番35号

会場:岩田屋本店 本館7階 大催事場

福岡県の岩田屋本店では、2024年5月18日(土)〜5月27日(月)まで、本館7階 大催事場にて「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」を開催。

全国主要都市で開催が予定されている「Disney THE MARKET」は、「魔法」をテーマにしたディズニーのグッズを中心に様々なグッズが並ぶショッピングイベント。

幅広い世代のディズニーファンの日常に笑顔と幸せを届けるために集められた100種類以上の「Disney THE MARKET」イベント限定商品や、約50種類の三越伊勢丹限定商品が揃います。

「ディズニー」「ディズニー&ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」から生み出される、時代を超えて愛されるストーリーやキャラクターにインスパイアされたバラエティ豊かな約3,000点以上のグッズが一堂に会する特別なイベントです。

さらに、期間中はお買い上げプレゼントやフォトスポットなど、様々な企画も用意されています。

「Disney THE MARKET」イベント限定グッズ

【岩田屋本店限定販売】キーホルダー FUKUOKA/トートバッグ FUKUOKA

商品名・価格:

・キーホルダー FUKUOKA:880円(税込)

・トートバッグ FUKUOKA:1,980円(税込)

岩田屋本店限定のアートが施された、キーホルダーとトートバッグ。

トレンドのくすみカラーで描かれた「ミッキーマウス」がおしゃれなデザインです。

【三越伊勢丹限定販売】ファンタジア「魔法使いの弟子」トートバッグ

価格:各3,901円(税込)

素材:綿100%

サイズ:本体 約W24×H37×D12cm/持ち手部分 約W2.5×H55cm

ディズニー映画『ファンタジア』に登場する「魔法使いの弟子ミッキー」を描いたかわいいバッグ。

白・黒を基調にしたトートバッグに、魔法使いの帽子をかぶった「ミッキーマウス」が映えるデザインです。

縦長なサイズで、パソコンや書類を入れたりと日常使いにも活躍してくれそう☆

【三越伊勢丹先行販売】ファンタジア<ネオン> Tシャツ ピンク

価格:5,500円(税込)

素材:綿100%

サイズ:フリー

「魔法使いの弟子ミッキー」をネオンカラーで表現したTシャツ。

空に向かって手を広げる「ミッキーマウス」を上からのぞいたような特徴的なデザインになっています。

※画像はイメージです

ファンタジア<ネオン> チョコレートクランチ

価格:2,160円(税込)

サイズ:缶 約W134.5×H134.5×D71.5mm/チョコレートクランチ 直径約35mm

内容量:12個入

イベントのお土産にもぴったりなチョコレートクランチ。

「魔法使いの弟子ミッキー」や「ほうき」をネオンカラーで描いた缶に入っています。

ビビットピンクの個包装パッケージにも注目です。

マジカル・モーメント アクリルスタンドコレクション

価格:各1,320円(税込)

サイズ:本体 約6×8cm以内/台座 直径約3cm

種類:全13種

クラシカルな姿の「ミッキー&フレンズ」や、ディズニープリンセス、「ズートピア」「ベイマックス」など人気キャラクターのアクリルスタンド。

全13種類のデザインからどのキャラクターが出るかはお楽しみです!

※ランダム商品のため種類は選べません

ドナルドダック生誕90周年記念グッズ

<シュタイフ>ディズニードナルドダック生誕90周年記念モデル

価格:78,100円(税込)

ドイツのぬいぐるみブランド「シュタイフ」が手掛ける「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したモデルです。

The Duck Family -Sailor Look-

価格:151,800円(税込)

額装サイズ:55.5×47cm

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したアート作品。

「ドナルドダック」と「デイジーダック」をはじめ「スクルージ・マクダック」や「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」たちがセイラ―ルックで揃えています。

※受注販売となります。注文後約90日でのお届けとなります

【三越伊勢丹限定販売】ドナルドダッグ90thバースデー Tシャツ

価格:各5,001円(税込)

サイズ:M・L

素材:綿100%

「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年記念のTシャツ。

ピクニックのワンシーンを切り取ったデザインや、お祝い感溢れるアートのTシャツが販売されます。

「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」OVERSIZED TSJ / DONALD

価格:7,480円(税込)

サイズ:フリー

素材:綿100%

マウジーが手掛けるディズニーのスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」

こちらは「ドナルドダック」のスクリーンデビュー90周年を記念したデザインのTシャツ。

「ドナルドダック」が刺繍でユニークに表現されています。

「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」注目グッズ

<ケイウノ>ディズニー映画『ファンタジア』ネックレス

価格:80,300円(税込)

素材:K18イエローゴールド ダイヤモンド0.064ct セラミックカラー仕上げ(帽子モチーフの色)

サイズ:

・ネックレス:全長約40cm(小豆:幅0.8mm アジャスター環つき)

・モチーフ部分:約W8.8mm、H12.2mm、D8.9mm

様々なディズニーデザインのジュエリーを販売している「ケイウノ」が手掛ける『ファンタジア』デザインのネックレス。

魔法使いの弟子「ミッキーマウス」の帽子をモチーフにデザインです。

アメイジング・スパイダーマン

価格:2,800円(税込)

サイズ:全長約17cm

「アメイジング・スパイダーマン」のぬいぐるみ。

指さしポーズで立体化されています。

スター・ウォーズ マンダロリアン ロケットキーホルダー

価格:1,901円(税込)

スター・ウォーズ オリジナルドラマシリーズ「マンダロリアン」をモチーフにしたキーホルダー。

「マンダロリアン」のヘルメット型のロケットを開くと、中には「マンダロリアン」が「グローグー」を抱き上げる愛らしいイラストが入っています。

「Disney THE MARKET」限定デザイン ショッピングバッグ

価格:1枚 330円(税込)

販売場所:本館7階 大催事場 お会計カウンター

サイズ:約W32×H34×17.5cm

種類:ミッキーとミニー/ラプンツェルとジャスミン&アリエル

期間中は「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」会場にて、『Disney THE MARKET』限定デザイン ショッピングバッグを販売。

ショッピングバッグは「ミッキーマウスとミニーマウス」「ラプンツェルとジャスミン&アリエル」の全2種。

会場で購入したグッズを入れて持ち帰るのにも活躍します。

※ラプンツェルとジャスミン&アリエルは[三越伊勢丹限定]デザインとなります

「Disney THE MARKET」フォトスポット

本館7階 大催事場には「Disney THE MARKET」限定フォトスポット、ディズニーキャラクターのフォトスポットが登場します。

※画像はイメージです

会場限定プレゼント:日替わりステッカー

配布場所:本館7階 大催事場 お会計カウンター

会場でだけもらえるプレゼント企画として日替わりステッカーの配布企画を開催。

「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」で1会計につき3,000円以上購入すると、各日先着1,000名限定で「三越伊勢丹限定 日替わりステッカー」が1枚もらえます。

ステッカーデザインは「ミッキー&フレンズ」をはじめ「くまのプーさん」や「ウッディ」「ベイマックス」「アナ」「エルサ」「アリエル」「ラプンツェル」など全10種類です。

会場限定プレゼント: 岩田屋本店限定キーホルダー(先着1,200名)

配布場所:本館7階 大催事場 お会計カウンター

「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」会場にて、1会計につき5,000円以上購入された方のうち、「エムアイカード」もしくは「ディズニー★JCBカード」どちらかを提示で先着1,200名に「岩田屋本店限定キーホルダー」を1つプレゼント。

「Disney THE MARKET」のキービジュアルを使ったデザインのキーホルダーです。

※画像はイメージです

※デザインは変更になる場合があります

※当日の購入レシートのみ有効

※数に限りがあるので、なくなり次第終了となります

※一部、購入金額加算対象外の商品があります

会場限定プレゼント:A4クリアファイル(各日先着200名)

配布場所:本館7階 大催事場 お会計カウンター

「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」会場にて、1会計につき6,000円以上購入された各日先着200名に「A4クリアファイル」を1枚プレゼント。

「ミッキーマウス」や「エルサ」「スパイダーマン」「グローグー」たちが描かれた「Disney THE MARKET」だけのデザインです。

※画像はイメージです

※デザインは変更になる場合があります

※当日の購入レシートのみ有効

※数に限りがあるので、なくなり次第終了となります

※一部、購入金額加算対象外の商品があります

館内音楽

岩田屋本店館内では、ディズニーの様々な楽曲が館内音楽として登場。

お買い物をしながら、ディズニーの楽曲を楽しめます。

※画像はイメージです

南明奈さんによる館内特別アナウンス

期間中、“大のディズニー好きを公言されている”南明奈さんが『Disney THE MARKET in 岩田屋本店』の館内アナウンスを行います。

「魔法」をテーマにしたグッズを中心に、「ディズニー」「ピクサー」「マーベル」「スター・ウォーズ」の約3,000点以上のグッズが揃う九州最大規模のショッピングイベント。

「Disney THE MARKET in 岩田屋本店」は、2024年5月18日(土)より開催です☆

