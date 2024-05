ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、キッチンとダイニングの両側から出し入れすることができる「カウンター上収納ボックス」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキー&フレンズ/ミニーマウス/スティッチ」カウンター上収納ボックス

価格:各14,900円(税込)

サイズ:幅60、奥行22、高さ25cm

耐荷重量:【天板】5kg

トレイ内寸:26.5×20.5×6(高さ)cm・2杯

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ナチュラルでインテリアになじむ木製のカウンター上収納ボックス。

カウンター上の調味料やカトラリーなどの収納に便利で、キッチンとダイニングの両側から出し入れすることができます!

天板は落下を防ぐ立ち上がり付きで安心。

デザインは全部で3種類で、それぞれトレイの両面にディズニーキャラクターのアートがプリントされています。

ミッキー&フレンズ

「ミッキー&フレンズ」デザインのカウンター上収納ボックス。

レトロなタッチで仕上げられたアートがおしゃれな雰囲気を演出してくれます☆

トレイには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」、「ドナルドダック」と「デイジーダック」、

さらに「グーフィー」や「チップ」と「デール」の姿も!

それぞれストーリー性のあるアートなのもポイントです。

ミニーマウス

「ミニーマウス」デザインのカウンター上収納ボックス。

白の木目柄がかわいらしく、トレイ上部には赤いラインが施されています。

トレイにはいちごに囲まれた「ミニーマウス」の姿が☆

「ミニーマウス」のリボンやエプロンは、赤のチェック柄でラブリーに!

表情豊かな「ミニーマウス」の姿に癒やされます。

スティッチ

『リロ・アンド・スティッチ』の主人公「スティッチ」デザインのカウンター上収納ボックス。

ヤシの木やモンステラのアート、フラを踊る「スティッチ」など、南国風のテイストに仕上げられています☆

反対側にはウクレレを弾く「スティッチ」の姿も!

今にも心地良いウクレレの音色が聞こえてきそうです。

2つのトレイは抜き出して持ち運ぶことができます。

カトラリーなどを入れて、そのまま食卓に出せるのも嬉しいポイントです☆

カウンター上の小物をかわいく整理整頓できる収納ボックス。

キッチンとダイニングの両側から出し入れすることができる「カウンター上収納ボックス」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

