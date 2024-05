心理カウンセラー在中で個々に寄り添う自立支援！ワンルームマンション型の障がいグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」

Allyは、ワンルームマンション型の障がいグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」を5月1日(水)、大阪市中央区天満橋にオープンしました。

施設名 : 大阪市共同生活援助障がいグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」

開始日 : 2024年5月1日(水)

所在地 : 〒540-0036 大阪府大阪市中央区船越町2丁目

アクセス : 大阪メトロ谷町線「天満橋」駅 徒歩5分

営業時間 : 終日

定休日 : なし

空き部屋数: 4部屋

Allyは、確立されたプライベート空間と健康的な食事提供・心理カウンセラー在中による個々に寄り添った自立支援を両立させた、ワンルームマンション型の障がいグループホーム「HANAMOMO/ハナモモ」を5月1日(水)、大阪市中央区天満橋にオープンしました。

■ハナモモ5つの特徴

(1)お部屋

すべての居室にテーブルやベッドといった生活に欠かせない家具のほか、テレビなどの家電も用意されていますので、入居されたその日から快適に過ごせます。

また、Wi-Fi完備により、インターネットの利用も自由です。

もちろん、普段からご愛用いただいている衣類や一部の生活必需品などもお持ち込み可能です。

(2)食事

食事は、北浜の飲食店と提携して提供しています。

朝・晩の食事をプロの料理人が作っており、本格的な味わいだけなく栄養バランスにも優れたメニューを毎日味わえます。

食物アレルギーをお持ちの方への配慮も徹底しています。

(3)相談

グループホームでの生活は、時に不安やお悩みを抱えられることもあるかと思います。

また就労に関して辛さや難しさを感じられることがあるかもしれません。

そのような場合に備え、心理カウンセラーの資格を持つ代表の宮田が、入居者様の不安や悩みごとを定期的に伺います。

ひとりひとりの心に寄り添い、最適な解決策や改善策を提案してもらえますので、気軽に相談できます。

(4)学習

大阪市内のIT企業やフリーランスと連携しているため、パソコンの基本操作やインターネットに関する最新の知識はもちろん、デザイン制作やホームページ制作といったクリエイティブなお仕事の基礎的なスキルも学べる環境を整えています。

身についた能力によっては、障がい者雇用に積極的な企業への紹介もできる場合があります。

また、ネット掲示板やSNSでの誹謗中傷などに対する危機管理体制も万全です。

(5)交流

BBQや食事会、映画の観賞会など、入居者様とスタッフが共に楽しめるレクリエーションを不定期で開催します。

そのほか、プロの音楽家を招いた楽器の演奏会といった、芸術に触れられるイベントの開催も予定しています。

入居者の方が孤独を感じることなく、少しでも楽しい気分や感動できる時間を味わえるような交流の場を多数計画していきます。

