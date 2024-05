年に一度のスペシャルキャンペーン！BeLTOONゴールデンウィーク限定キャンペーン

女性向けマンガプラットフォーム『BeLTOON』は、少女・女性マンガ、TL、BLなど、10代〜30代の女性が楽しめる幅広いジャンルの作品を専門として提供!

『ゴールデンウィーク限定キャンペーン』を開催中です。

BeLTOONゴールデンウィーク限定キャンペーン

年に一度のスペシャルキャンペーン『ゴールデンウィーク限定キャンペーン』を開催中です。

●読みたかったあの連載作品をお得に読みたいときは?!【リレーで読書週間】

期間中、その日に更新された連載作品を購入すると、作品に使ったポイントの10%が次の日の昼12:00に還元されます!

BeLTOONの「オリジナル」メニューで「UP」マークが目印ですので、気になっていた連載作品をお得に楽しんでください。

キャンペーン期間: 2024年4月29日00:00〜2024年5月5日23:59

詳細 :

https://www.beltoon.jp/event/relay_202404

GWリレーで読書週間

●ポイントが足りないときは?!【最大50%OFF!「GW SALE」+ルーレットで最大1,000ポイントが当たる!】

ゴールデンウィーク限定!ポイント商品が最大50%OFFになるキャンペーンです。

BeLTOONの全ての作品を半額で読めるまたとないチャンスですので、この機会をお見逃しなく!

そして、5月はログインするだけで30ボーナスポイントをプレゼント!さらに、作品を1話読むだけでルーレットで最大1,000ポイントが当たるチャンスも!

ルーレットで最大1,000ポイントが当たる!

読めば読むほど、買えば買うほどお得になる!BeLTOONのゴールデンウィーク限定キャンペーンをぜひ、チェックしてください!

キャンペーン期間: 〜2024年5月7日12:00

詳細 :

https://www.beltoon.jp

