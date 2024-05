漫画プラットフォーム「レジンコミックス」は、GWの連休におすすめ『2024 GW プロモーションキャンペーン』を実施中です。

2024 GW スペシャル企画!無料増量&最大半額割引キャンペーン

レジンコミックスの人気作品を無料増量&最大50%OFF中!

2024年のGW休みには読みたかったあの作品をお得に読みまくりましょう!

日程:4月26日(金)12:00 〜 5月7日(火)12:00

【2024 GW SUPER SALE】

ポイント商品最大50%OFF!

期間限定の超お得なチャンスでGWの連休をたっぷり楽しんで下さい!

日程:5月3日(金)12:00 〜 5月7日(火)12:00

【2024 GW ポイント還元キャンペーン】

読むなら今がオトク!

対象作品を読むと使ったポイントが30%還元されますのでぜひチェックしてみて下さい!

日程:4月29日(月)12:00 〜 5月6日(月)12:00

【2024 GW 出席チェックイベント】

GW期間中、毎日ログインするだけで最大360ボーナスポイントが追加でGETできます!

日程:2024年4月26日(金)〜 2024年5月7日(火)

2024 GW 出席チェックイベント

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気作品を無料増量&最大50%OFF!『レジンコミックス』GW特別企画 appeared first on Dtimes.