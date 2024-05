一般頒布は6月16日から開始！音楽制作ユニット「love solfege」クラファン企画

マッツミュージックスタジオは、2023年6月19日よりクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」にてクラシカルアートポップスユニット「love solfege(ラブ・ソルフェージュ)」100タイトル記念CD制作&参加者募集プロジェクトを開始し、目標の500万円を大きく超える1,813万円を集め、大成功を収めました。

リターン品は5月下旬から順次発送します。

一般頒布も6月16日からスタート予定です。

音楽制作ユニット「love solfege」クラファン企画

The Centenary(1)

The Centenary(2)

作品タイトルは『The Centenary』。

百年祭を意味するこのタイトルは100タイトル記念CDを連想させます。

3枚組CDの1枚ごとの作品の主旨は、disc1 “Vaudeville”はlove solfegeが得意とするコンセプトアルバムとなっています。

disc2 “Veneration”は主に作曲の松本慎一郎の黎明期の作品を主に集めた作品となっていて、すべて焼き直して編曲し直したものになっています。

disc3 “Vertex”はクラウドファインディング企画で、ディレクター権を購入した方が仕様を作り、ディレクションをし、love solfegeと二人三脚で作った曲を集めたCDになっています。

また、コーラス隊参加権を購入した方の全員コーラスの曲も収録されています。

(M.11)

The Centenary(3)

全33曲の大ボリュームのこのコンテンツですが、特典CDには、オフボーカルを収録した3枚組のCDも付いてきます。

コースによっては6枚組になります。

また、一部の曲は2024年6月中旬からカラオケJOYSOUNDでの配信が決定しており、カラオケを楽しむこともできます。

クラウドファンディング企画に乗り遅れてしまった方にも、一般頒布と通信頒布が用意されていてます。

通信頒布は6月16日〜頒布開始、一般頒布はコミックマーケットやM3(音系・メディアミックス同人即売会)などの即売会を中心にlove solfegeブースで頒布されます。

・3枚組に収録されるトラックリストは以下の通り。

disc1 “Vaudeville”

《disc1 “Vaudeville”》

M1. The Centenary(歌:真理絵)

M2. 幕間のバザール(歌:坂田みどり、坂田あかね)

M3. La Sirena del faro(歌:綾野えいり)

M4. 北へ向かうアルルカバ(歌:霜月はるか)

M5. Paul the Pouter(歌:中恵光城)

M6. Русалки не плачут(歌:Jenya)

M7. 瓶詰通信(歌:真名辺あや)

M8. ヴィオリニスタ・ディ・ストラーダ(歌:山本美禰子)

M9. 青い目の踊り子(歌:ふうかまりを)

M10. 怪盗ルチェルトラーナによる燦然たる遊戯(歌:Rose Panna)

M11. 山のあなたへ(歌:mao)

disc2 “Veneration”

《disc2 “Veneration”》

M1. landing on the earth(歌:Rose Panna)

M2. wish(歌:真名辺あや)

M3. 勉強のうた(歌:安田みずほ)

M4. 悟(歌:真理絵)

M5. Fight!(歌:Rita)

M6. AUTUMN BREATH‘24(歌:中恵光城)

M7. ホシマツリ(歌:片霧烈火)

M8. 世紀末のお子さま〜 next Century(歌:安田みずほ)

M9. 道化師(歌:真名辺あや)

M10. impurita(歌:綾野えいり)

M11. 19番目のアエティール(歌:真理絵)

disc3 “Vertex”

《disc3 “Vertex”》

M1. Confessionale(歌:綾野えいり)

M2. Screw It On, Screw It Off(歌:Rita)

M3. 送電塔よりおやすみを(歌:霜月はるか)

M4. 不滅の花(歌:真名辺あや)

M5. 月と獣(歌:片霧烈火)

M6. ケット・シーズ・ソング(歌:真理絵)

M7. 石階灯籠(歌:中恵光城)

M8. 雨あがり、河辺、アマリリス(歌:mao)

M9. Lady in Grey(歌:桜庭わかな)

M10. dendromitera(歌:Jenya)

M11. Tante piccole storie(歌:綾野えいり)

