自動お掃除モデルとスタンダードモデル！ヤマダデンキ オリジナルエアコン「RIAIR」

フィルター自動お掃除機能付き6機種とスタンダードモデル5機種、合計11機種のオリジナルエアコン「RIAIR(リエア)」が全国のヤマダデンキ店舗(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコム(ECサイト)にて発売されました。

ヤマダデンキ オリジナルエアコン「RIAIR」

※フィルター自動お掃除機能付きモデルの換気機能付きは4.0kW・5.6kW・6.3kWのみ

※スタンダードモデルの換気機能付きは4.0kW・5.6kWのみ

■フィルター自動お掃除機能付きモデル

フィルター自動お掃除機能付きモデル_商品イメージ

■スタンダードモデル

スタンダードモデル_商品イメージ

■製品概要

【フィルター自動お掃除】

・10年分のホコリが入る大容量ダストボックスを搭載※1

・お掃除時間たったの約6分※2

・ダストボックスは取り外しカンタン!

フィルター自動お掃除_イメージ

【抗菌(新搭載)・撥水機能フィルター(自動お掃除モデル・スタンダードモデル)】

・フィルター表面を無機系銀抗菌加工することにより菌の増殖を抑え清潔に保ちます。

・水を弾く撥水機能を持つフィルターの水洗いで簡単に汚れを洗い流せます。

【室内機・室外機どっちもフリーズクリーン(自動お掃除モデル・スタンダードモデル)※3】

熱交換器を-19℃※4に凍らせて汚れを浮かし、一気に加熱することでエアコン内部のホコリやカビなどお手入れしにくい汚れを洗い流します。

ワンボタンで室内機だけでなく見逃しがちな室外機も洗浄。

目詰まりを防ぎ、風量低下を抑えることで電気代の節約にも繋がります。

【内部クリーン運転(自動お掃除モデル・スタンダードモデル)】

エアコン使用後に内部を暖房乾燥させ、冷房や除湿運転で内部が湿ることによるカビ・ニオイの発生を抑制します。

【安心の品質管理(自動お掃除モデル・スタンダードモデル)】

AI自動検査、騒音試験、注水試験、環境試験(風向・風量)、性能試験等、安心して利用できますように徹底した品質検査を実施しています。

【その他主な特徴(自動お掃除モデル・スタンダードモデル)】

・汚れがつきにくい室内機熱交換器コーティング

・上下左右連続スイング

・光る液晶画面&大きなボタンで消灯後も使いやすいリモコン

・入/切タイマー:入/切どちらか一方だけでなく同時設定が可能

・冷暖房運転は0.5℃単位で設定可能

・快適な「おやすみ」モード

・省エネ「エコ」モード

※1 1年間ごみの量を2gで試算(同社調べ)。

1年に1回を目安にお手入れすることをおすすめします。

※2 運転時間が積算で24時間を超えた場合、運転停止時に約6分間の自動清掃。

また、停止時間が累積168時間を超えた場合、次回運転停止時に約6分間の自動清掃を行います。

※3 冬期などの湿度の低い条件では効果が発揮できない場合があります。

全ての汚れを洗い流せるものではありません。

※4 熱交換器に設置しているセンサー部周辺を-19℃に設定しています。

熱交換器全体が-19℃になるものではありません。

■仕様一覧

【フィルター自動お掃除機能付きモデル(6機種)】

フィルター自動お掃除機能付きモデル_仕様

【スタンダードモデル(5機種)】

スタンダードモデル_仕様

※一部取り扱いのない店舗があります。

注文により、お取り寄せにて対応します。

