元大関小錦プロデュース！相撲レストラン越智泉部屋

2024年5月3日に大阪府泉佐野市りんくうタウン駅にある泉佐野オチアリーナにて「相撲レストラン越智泉部屋」がグランドオープンしました。

「相撲レストラン越智泉部屋」は、“相撲×エンターテインメント×食”をコンセプトにしています。

店舗名 : 相撲レストラン越智泉部屋

店舗所在地 : 大阪府泉佐野市りんくう往来南3 泉佐野オチアリーナ

メールアドレス:

ochiizumibeya@gmail.com

電話番号 : 072-447-6711

HP :

https://www.ochiizumi.com/ja

Instagram :

https://www.instagram.com/ochisumo

【営業時間】

ゴールデンウィーク中は10時〜16時

それ以降、毎週金土日で9時〜16時

■元大関小錦完全プロデュース 力士達による本格的な相撲ショー

店内には特設の土俵があり、1日に2回相撲ショーが行われます。

元大関小錦完全プロデュースの白熱した相撲ショーを、美味しい料理と共に楽しめます。

また、観戦だけでなく力士と一緒に相撲体験をすることができ、お子様から大人の方まで幅広く楽しめるプログラムになっています。

元大関の小錦が完全プロデュース

■懐かしの屋台料理と相撲部屋監修ちゃんこ鍋

相撲レストラン越智泉部屋では、たこ焼きやお好み焼きなどの屋台料理や、相撲部屋監修の本格ちゃんこ鍋を取り揃えています。

また、国際利き酒師厳選の多種多様なカップ酒も販売しており、料理のお供に楽しめます。

昔懐かしい雰囲気を感じさせる店内で、美味しい料理とお酒に舌鼓を打ちながら、情緒あふれる時間を過ごせます。

■提供メニュー(一例)

【10時〜14時】

・8,000円(税込)

・入場料

・朝稽古ショー体験 10:00スタート

・ちゃんこ定食(追加500円)

【14時〜16時】

●梅プラン

・13,000円(税込)

・入場料

・13時〜の相撲ショー+相撲体験

●竹プラン

・17,000円(税込)

・入場料

・13時〜の相撲ショー+相撲体験

・ちゃんこ食べ放題

【梅と竹のプランの方は早く来られる方は朝稽古も体験可能】

ショー以外の時間は屋台(有料)やお子様ブースにて時間いっぱいまで遊んでいただけます。

また共通して小学生以下は無料となっていますので、ご家族の方とお越しくださいませ。

