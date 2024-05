自宅に届いてポストに返却できるTSUTAYAの宅配レンタル「DISCAS」が集計する、アニメの週間レンタルランキングが発表された。集計期間は2024年4月26日(金)から5月2日(木)までの一週間。サブスクとは、また違った宅配レンタルの「DISCAS」だからこそのランキング結果をぜひ楽しみにしてもらいたい。新作としてレンタルがスタートした映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』の登場で、トップ3の順位が動いた先週のランキング。それが今週どのように変化したのか、またゴールデンウィークが始まったことによる影響はあったのか? 連休シフトならではの展開となった順位に注目!

それではベスト20位から11位まで、カウントダウンスタート!【11位(↓)】ハウルの動く城【12位(↓)】となりのトトロ【13位(→)】仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦【14位(↑)】魔女の宅急便【15位(↑)】シン・ウルトラマン【16位(↑)】耳をすませば【17位(↑)】天空の城ラピュタ【18位(↑)】紅の豚【19位(↓)】ダンジョン飯【20位(↓)】転生したらスライムだった件 コリウスの夢先週20位以下に落ちていた『耳をすませば』『天空の城ラピュタ』が再び順位を上げて、11位までの間にジブリ作品6作がランクイン。金曜ロードショー(日本テレビ系)でも5月3日に『猫の恩返し』のノーカット放送、5月10日には実写版『耳をすませば』の地上波初放送が予定されているなど、ゴールデンウィークや夏休みなど学校や仕事の長期休暇期間にジブリ作品の需要は増加する傾向に。特に男女の年代別ランキングをチェックしたところ、20代女性によるジブリ作品のレンタルの増加が顕著に出ていることが判明。これについては雨模様になった天気を避け、自宅でまったりジブリ作品を鑑賞するというスタイルで連休前半を過ごした人が多かったのではと推測される。そんなジブリ作品好調の余波を受けたか、先週まで堅実に10位以内を守り続けてきた『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』が9位から一気に20位まで急降下。来週の動きによってはランク外へと消える可能性も。新作については『仮面ライダー THE WINTER MOVIE ガッチャード&ギーツ 最強ケミー★ガッチャ大作戦』は先週を同じ13位を維持したものの、『ダンジョン飯』は14位から19位にランクダウン。荒波のような動きを見せるランキングの変動に、新規参入陣が今後も耐えていけるのか見守っていきたい。ここからはトップ10の発表に!4月のマンスリーランキングでは、1位は映画『THE FIRST SLAM DUNK』、2位は『ONE PIECE FILM RED』、3位は劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』と2022年&2023年の劇場アニメを牽引した三強がトップ3に輝いた。その牙城をいきなり崩した映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』が、さらに今週順位を上げることはできたのか?まずは4位から10までを見ていこう!【4位(→)】ONE PIECE FILM RED【5位(→)】ルパン三世 VS キャッツ・アイ【6位(→)】すずめの戸締まり【7位(→)】しん次元!クレヨンしんちゃん THE MOVIE 超能力大決戦〜とべとべ手巻き寿司〜【8位(↑)】もののけ姫【9位(↑)】千と千尋の神隠し【10位(↑)】風の谷のナウシカ4位から7位まで順位は先週と変わらず。残念ながら『ONE PIECE FILM RED』のトップ3返り咲きはならなかった。やはりレンタル開始から二ヶ月近くが経過していることから、順位再上昇のために何かインパクトのある起爆剤がほしいところ。『ルパン三世 VS キャッツ・アイ』は相変わらずの強い男性ユーザー人気に支えられて5位をキープ。月間ランキングでも5位と健闘しており、この調子が続くのなら、しばらくの間ランキング上位は安泰かと思われる。8位から10位はジブリ作品が独占。先週の『となりのトトロ』『ハウルの動く城』から『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』『風の谷のナウシカ』に入れ替わったかたちとなっており、名作揃いなジブリ作品の人気と層の厚さを感じさせてくれる。それでは気になるベスト3を発表!【1位(→)】映画『THE FIRST SLAM DUNK』【2位(↑)】映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』【3位(↓)】劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』1位には今週も『THE FIRST SLAM DUNK』が君臨。全ジャンルを含めた週間総合レンタルランキングでも6位とアニメ作品としては突出した順位を誇っており、いまだにランキング首位の威光に陰りは見えてこない。2位には新作として先週いきなり3位に飛び込んだ映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』が順位をひとつ上げてランクイン。新作人気の勢いそのままに、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』を抜き去って2位を奪取した実力は高く評価できる。ただその差は僅差のようで、この順位を継続して守ることができるのか、来週以降の踏ん張りに期待したい。3位には2位からワンランク下げての劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影』。映画『北極百貨店のコンシェルジュさん』の後塵を拝することになったものの、シリーズ史上初となる国内興行収入100億超えの面白さは折り紙付き。現在絶賛上映中の劇場版最新作『名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ)』は観客動員&興行収入ともに絶好調、さらに劇場版シリーズの累計観客動員数が1億人の大台を突破するなど話題性も抜群。一時的に新作のパワーに押されたもののまだまだトップ3の座は揺るがないと思われる。次週のランキングはゴールデンウィーク後半戦終了後に更新予定。レンタル鑑賞も連休シフトとなっており、それが順位にどう影響を与えることになるのか、連休前半と違う動きが出てくるのか、ぜひ楽しみにしていてもらいたい!