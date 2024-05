占星術エデュケーター・槙本 擁主催！体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」　

Sunny DaYが運営する占星術事業・H△RREL(ハレル)は、同団体代表でもある占星術エデュケーター・槙本 擁主催の体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」を2024年5月5日(日)に中野セントラルパーク カンファレンスホール(東京都中野区)にて開催することを発表しました。

体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」

詳細・チケット購入:

Unveil2024

理想の人生・憧れの人、それらを描き、手に入れるために苦しい変化を自分に強いたり、それでも上手くいかない自分を責めてしまったりする女性も少なくありません。

本イベントは、こうした女性たちのために、「美のフルコースで自律した人生の幕が開く」をコンセプトに、可能性を開花させるプロのブース出展やセミナーを通して「グランドビューティー」を目指せる内容となっています。

【「Unveil ーアンヴェイルー」について】

■テーマは「グランドビューティー」

「美のフルコースで自律した人生の幕が開く」をコンセプトに、30代〜50代女性300名が集まり、自分のもつ原石に気づき、そして磨き方が明確になることを体験していただきます。

30代〜50代女性の悩みとして、こうなりたいという憧れの人や理想の人生があるのに、「なんで私は行動できないんだろう」「なんで私は頑張れないんだろう」「なんで私は継続できないんだろう」があります。

・自分の強みや自分らしさを自分では見つけられない

・誰に相談していいか分からない

・まだ自分の可能性を諦めたくない

そんな希望を叶えるだけでなく、企業様とエンドユーザー様の交流の場として提供します。

■メインステージでは豪華登壇者による特別セミナーを開催

日程:2024年5月5日(日) セミナー開始 14:00〜

登壇 岡田様

似合う服を診断する理論である【顔タイプ診断】を創り上げ、日本顔タイプ診断協会の代表理事も務める。

協会で資格を取得した人数は6,000名を超え、数多くの起業女性を生み出している。

顔タイプ診断はテレビや雑誌などのメディアで何度も取り上げられる人気理論で、2022年Z世代が選ぶトレンド3位にも選ばれた。

著書は2冊「顔タイプ診断でみつかる本当に似合う服」「自分史上最高のキレイが手に入る顔タイプメイク」

その他に銀座にあるイメージコンサルタントのプロ養成スクールHAPPY SPIRAL Academyや、個人向けイメコンサロンHAPPY SPIRAL、メンズ専門似合うがわかる店など、いくつものスクールとお店の代表を務める。

登壇&ブース出展 エツコ様

何ものにも縛られない自由な人生は【美マインド】で作られます。

真に自由な女性はあらゆる面で自立しています。

経済的そして精神的にも自立していれば、誰にも縛られなくていいですよね?

人生を自由に選択して、夢や理想の未来を叶えることだってできます。

これまでの境遇や環境を理由に理想の自分を諦める必要はないんです!

この【美マインド】があれば最高の理想の自分になれるんです。

人は何歳からでも変われます。

あなた自身が最高になれる【美マインド】を手に入れて理想の未来を手に入れませんか?

登壇&ブース出展 佐藤様

テレビCMでおなじみの「やる気スイッチ君のはどこにあるんだろう?」のやる気スイッチの探し方を開発し、

オリコンチャートの顧客満足度で総合1位をコンスタントに取れるようにしたり

美容業界でも日本メナード化粧品の店長さん達にコーチング研修を実施し、

同じくオリコンチャートの顧客満足度で総合1位をコンスタントに取れるようにするなど顧客満足度を上げるスペシャリスト

もし皆さんがお客さんとたった15分の会話をプラスするだけで

顧客満足度を格段に上げられる方法があるとしたら聞いてみたいですか?

登壇&ブース出展 槙本様

星読みを、巧みに教える占星術家。

星を使うと共に、自らしい強さと美しさが身につくオリジナルの講座を開講中。

分かりやすさと論理的な説明が多くの人に支持されており、講座スタートから3年間で受講者3000人を突破。

登壇 川瀬様

小規模から5,000人以上の講演会を数多く開催し、述べ50,000人以上の前で講演会を実施。

話し方のプロフェッショナルとして活躍し、国際的カンファレンスである「TEDx」にも出演。

過去には、スティーブ・ウォズニアック(Appleの創設者)、クリス・バートン(Shazam創業者)、ロバート・キヨサキ(不動産投資)、など世界の成功者の来日セミナーなど数多くをプロデュース。

また、国内でも森川亮氏(元LINE代表取締役)、箕輪厚介氏(編集者)、室伏由佳氏(元オリンピック選手)など著名人・インフルエンサーの講演会プロデュースも行ってきた。

現在は「しゃべくり社長」としてインフルエンサー活動の傍ら、企業の経営コンサルティングや顧問をしている人気ビジネス系インフルエンサーである。

■多種多様のブースが出展!

企業ブース:2024年5月5日(日) 入場開始 13:00〜

ブース出展 ゆの様

ブース出展 若原様

ブース出展 ひろみん様

【イベント概要】

イベント名: 体験型自己開花フェス「Unveil ーアンヴェイルー」

日程 : 2024年5月5日(日)

場所 : 中野セントラルパーク カンファレンスホール(東京都中野区)

詳細 :

Unveil2024

<チケット情報>

(1) Premium(限定:30枚)→完売しました!

通常価格:税抜12,000円 (税込13,200円)

(2) General

通常価格:税抜5,000円 (税込5,500円)

(3) Child(高校生以下のお子さまが対象)

通常価格:無料

◇主催者プロフィール

