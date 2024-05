付喪神が直接お絵かき！コンセプトカフェなでしこ「本わらび粉の柔らかわらび餅」／「お絵描きわらび餅ドリンク」

「コンセプトカフェなでしこ」は、2024年5月1日から、新しい和の心を感じさせるメニュー「本わらび粉の柔らかわらび餅」と「お絵描きわらび餅ドリンク」を提供開始しました。

コンセプトカフェなでしこ「本わらび粉の柔らかわらび餅」/「お絵描きわらび餅ドリンク」

店舗名 : コンセプトカフェなでしこ

所在地 : 愛知県名古屋市中区大須2丁目21-20 2F

アクセス : 名古屋地下鉄鶴舞線 大須観音駅 徒歩2分

営業時間 : 平日15:00〜24:00 土日祝12:00〜24:00

公式X :

「コンセプトカフェなでしこ」は、2024年5月1日から、新しい和の心を感じさせるメニュー「本わらび粉の柔らかわらび餅」と「お絵描きわらび餅ドリンク」を提供開始。

これらの新メニューは、100年以上の長い時を経て魂を得た付喪神たちが、来店するすべての旦那様およびお嬢様に、愛情を込めて特別に作り上げた逸品です。

特に目を引くのは「お絵描きわらび餅ドリンク」で、これは生クリームを豪快にフロートさせた上に、付喪神ちゃんたちが直接お絵描きを施します。

お客様が見ている前で一つ一つ手作業で描かれるアートは、その場でしか楽しめない一期一会の美しさを楽しめます。

このドリンクは視覚的にも楽しめるため、味わいだけでなく目でもその魅力を十分に感じることができます。

本わらび粉の柔らかわらび餅

「本わらび粉の柔らかわらび餅」に使用されるわらび粉は、厳選した高品質なもののみを使用。

このわらび餅は口に入れた瞬間、とろける食感と共に広がる優しい甘さが特徴です。

自然の味を大切にしたこの和菓子は、古き良き日本の味を現代に蘇らせます。

お絵描きわらび餅ドリンク

