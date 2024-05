ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、背景の青い海と空が爽やかな「透け感のあるファブリックポスター」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス・ドナルドダック」透け感のあるファブリックポスター

© Disney

サイズと価格:【約60×85cm】2,990円(税込)、【約120×170cm】5,690円(税込)

※約120×170cmのみ上部竿通し付き(4か所)対応:ポール約径2cm以下

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」デザインのファブリックポスター。

「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」カタログの表紙アートがプリントされています!

気球に乗って気持ちよさそうに飛んでいる「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の背景には、青い海と青い空がベストマッチ!

飾る場所や用途に合わせて選べる2サイズ展開で、約60×85センチは絵の感覚で玄関先や部屋の壁に飾りやすいサイズになっています。

© Disney

アートはインクジェットプリントで表現され、透け感のある生地を使用。

貼ったり、吊るしたりしやすい素材です。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で洗うこともできます。

© Disney

さらに約120×170センチサイズは上部にバーが通せるループ付きで、手持ちのバーを通して飾ることもできます。

約120×170センチはまるで壁画のようなインパクトです。

「ミッキーマウス」と「ドナルドダック」の表情もかわいい、タペストリーとして吊るせば存在感抜群なファブリックポスター。

背景の青い海と空が爽やかな「透け感のあるファブリックポスター」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

