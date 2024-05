ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、回転するので立ち座りもラクにできる、ディズニーデザイン「引かずに座れる。回転式座面のアームチェア」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「引かずに座れる。回転式座面のアームチェア」

© Disney

価格:29,900円(税込)

※別途、大型商品送料の1,490円(税込)がかかります。

サイズ:幅55、奥行50、高さ70(座面高42)cm

主材:【フレーム】天然木(ラバーウッド(ラッカー塗装))、【座面張地】合成皮革(PVC)、【座面中身】ウレタンフォーム・合板

組立時間:30分〜

※上記の組立時間は大人2人で組立作業に掛かる時間の目安です。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインのチェア。

座面が360°回転するので椅子を引かずに立ち座りができ、椅子を引くときの音を気にせずに生活ができます。

そして狭い場所でも使いやすく、まるみを帯びた曲木風の温かみと上品さが素敵!

背もたれに抜きであしらったミッキーモチーフもポイントです。

© Disney

ひじ掛けに腕をおいてくつろげるので、ダイニングで過ごす時間が長い方やワークチェアとしてもおすすめ。

さらにアールを描く背もたれと、広めの座面でゆったり◎

座面にはクッションも程よく入っています。

汚れがサッと拭きやすい合皮素材を使用しているのも魅力的!

デザイン性と実用性を兼ね備えたチェア。

回転するので立ち座りもラクにできる、ディズニーデザイン「引かずに座れる。回転式座面のアームチェア」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

