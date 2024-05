ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、サッと羽織るだけでヒロイン気分になれる、ディズニーデザイン「フード付きバスタオル」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フード付きバスタオル」

価格:3,490円(税込)

サイズ:約50×100cm(フード部分含まず)

品質:綿100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニープリンセス、ヒロインのドレスをイメージしたフード付きのバスタオル。

ストーリー中に登場する印象的なモチーフを散りばめたこだわりのデザインで、フードにはティアラ風のアップリケも付いています。

また、お風呂上がりや、ビーチやプールはもちろん、日よけや室内の冷房対策にもオススメ。

全部で3種類のデザインがラインナップします。

ラプンツェル

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」デザインのバスタオル。

「ラプンツェル」のドレスとお揃いのカラーが可愛く、一面にはランタンやお花が散りばめられています☆

そして後ろには、印象的な塔のアートも!

「ラプンツェル」らしさでいっぱいのデザインがファン心をくすぐります。

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインのバスタオル。

エメラルドグリーン×ピンクの淡い配色使いがオシャレ☆

貝がらやヒトデ、海藻などの海のモチーフがたっぷりとあしらわれています。

「アリエル」の住む海の中を表現したデザインは、ビーチにぴったり◎

エルサ

『アナと雪の女王』シリーズに登場する「エルサ」デザインのバスタオル。

「エルサ」のドレスをイメージした、ブルーのグラデーションカラーが涼しげで目をひきます!

フードには「エルサ」とお揃いのティアラのアップリケも。

背中、裾部分には雪の結晶がずらり☆

© Disney

<素材アップ>

それぞれ胸元にはスナップボタン付いているので、ズレ落ちる心配がありません。

綿100%素材で触り心地も◎

大人でもケープ風に使えて可愛い!

サッと羽織るだけでヒロイン気分になれる、ディズニーデザイン「フード付きバスタオル」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

