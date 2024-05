記念キャンペーン開催！YADEA表参道ショールームグランドオープン

ハセガワモビリティが展開する世界最大の電動二輪モビリティブランドYADEA(ヤディア)の日本初となるフラグシップストア「YADEA表参道」が2024年5月3日(祝・金)にグランドオープンしました。

これを記念し、来場されたお客様を対象に5月12日(日)まで、様々な特典を用意しています。

YADEA表参道ショールームグランドオープン

所在地 : 東京都港区南青山6-2-7 クレグラン骨董通りビル1F

営業時間: 11:00〜19:00

アクセス: 東京メトロ表参道駅B1出口徒歩8分

定休日 : なし 年末年始除く

TEL : 03-5766-0819

HP :

https://yadea.jp/

同ショップでは、海外で発表されたばかりの新モデルを日本でいち早くお披露目します。

また日本の道路運送車両法に遵守したモデルの展示および試乗・販売をします。

◆キャンペーン情報

【ガチャガチャキャンペーン/電動キックボードが当たる】

内容 :100名様限定で以下の特典が当たります

対象製品:KS5 PRO(一般原付) 182,600円(税込)

KS6 PRO(特定原付) 198,000円(税込)

条件 :Instagram「yadea.japan」フォローと「#yadea表参道」をつけて投稿

特典 :1等賞 1本 KS5 PROまたはKS6 PROプレゼント

2等賞 15本 KS5 PROまたはKS6 PRO50%オフクーポン

3等賞 30本 KS5 PROまたはKS6 PRO30%オフクーポン

4等賞 54本 KS5 PROまたはKS6 PRO10%オフクーポン

<注意>クーポンの利用はYADEA表参道ショールームで購入の方のみ

KS6 PRO/特定原付

KS5 PRO/一般原付

【来場キャンペーン/YADEAオリジナルミニタオル先着500名様にプレゼント】

内容:オープンから来場500名様限定で

YADEAオリジナルミニタオルをプレゼント

特典:YADEAオリジナルミニタオル

<注意>お一人様1点のみ

オリジナルミニタオル

【購入者キャンペーン/YADEAオリジナルキャップ先着50名様にプレゼント】

内容:オープンから来場50名様限定で

YADEAオリジナルキャップをプレゼント

条件:YADEA表参道ショールームで電動キックボードまたは

電動アシスト自転車を購入しアンケートに協力された方が対象

特典:YADEAオリジナルキャップ

<注意>お一人様1点のみ

オリジナルキャップ

◆YADEA表参道ショールーム展示商品

<電動アシスト自転車/2機種>

TRP-01(BE)

型式 :TRP-01

発売 :2023年9月

カラー:「BLACK」「BEIGE」

種類 :電動アシスト自転車

価格 :297,000円(税込)

型式 :普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 :500Wのパワフルモーター搭載

前後の強力なサスで悪路でも衝撃を軽減

HNT-01(BE)

型式 :HNT-01

発売 :2024年4月

カラー:「BLACK」「BEIGE」「KHAKI」

種類 :電動アシスト自転車

価格 :198,000円(税込)

型式 :普通自転車、駆動補助機付き自転車

特長 :リーズナブルなファットバイク

前後にディスクブレーキを搭載

<特定原付/3機種>

KS6 PRO/特定原付

型式 :KS6 PRO

発売 :2023年7月

カラー:「GRAY」「YELLOW」「BLUE」

種類 :特定原付

価格 :198,000円(税込)

認定 :性能等確認制度

特長 :最大航続距離60km

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

YDX3

型式:YDX3

発売:2024年5月

種類:特定原付

価格:132,000円(税込)

認定:性能等確認制度

特長:リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

CC-01T(仮)

型式:CC-01T(仮)

発売:2024年10月予定

種別:特定小型原動機付自転車

価格:未定

特長:落ち着いたトーンで日常的に

海外でも人気のデザイン

※写真はイメージ

<一般原付/1機種>

KS5 PRO/一般原付

型式:KS5 PRO

発売:2022年3月

種類:一般原付

価格:182,600円(税込)

認定:性能等確認制度

特長:リーズナブルな特定原付モデル

特例装備も完備し車道・自転車走行可の歩道も走行できる

<海外で話題の電動バイク>

K5イメージカット

K5走行シーン

世界最大級の電動二輪モビリティYADEAから中型電動バイクのロードタイプが誕生

日本のバイク市場では数少ない中型電動バイクのロードタイプ。

日本では発売未定ですが、昨年イタリアで行われたEICMAで発表し、話題を一気に高めた製品が「K2」「K5」。

電動二輪モビリティの課題としてモーターからの出火が報道されていますが、K2・K5ともにリン酸鉄リチウムイオン電池を使用しており、ガソリン車はもちろん電動モビリティの市場を見渡しても圧倒的な安全性を提供できます。

「K5」は走行距離170キロかつ10分で80%程度急速充電することができるので、電動バイクの課題でもある航続距離のディスアドバンテージを補います。

