5月11日に本戦開催！第23回 神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテスト

かつて神戸の大衆文化・芸能の中心地であった新開地を舞台に、ジャズ界の第一線で活躍できるヴォーカリストを発掘する「神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテスト」

今回一次審査を突破した、8名の本選出場者が決定しました。

第23回 神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテスト

5月11日(土)に一般公開で行われる本選会では、第23代クィーンの栄冠と、アメリカ・シアトルでのライブ出演権をかけ、8人の歌姫たちが新開地アートひろばホールのステージで競演します。

・神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテストホームページ

https://shinkaichi.or.jp/ksjvqc/

1. 最終審査(本選)

<日時>

令和6年5月11日(土)15時〜19時(予定)

<会場>

新開地アートひろば 2階ホール(旧神戸アートビレッジセンター)

兵庫県神戸市兵庫区新開地5-3-14

<内容>

ピアノトリオの演奏で2曲(選曲自由)を歌唱

<出場者>

(1) 伊王野 求美 (茨城県)

(2) Asumi (北海道)

(3) 松下 絵美 (東京都)

(4) Sylvia (兵庫県)

(5) Mieko Lin (愛知県)

(6) Hiroka (大阪府)

(7) 南天 (滋賀県)

(8) 片野 麻代 (京都府)

<審査員>

(1)審査員

・黒岩 静枝(ジャズヴォーカリスト)

・ジャネット啓子 カワスジ

(初代クィーン、神戸新開地ジャズヴォーカルクィーンコンテスト運営部会委員)

(2) ゲスト審査員

・大塚 善章(ジャズピアニスト・関西ジャズ協会会長)

・リア・ナターレ(ジャズヴォーカリスト、シアトル神戸女性ジャズヴォーカリストオーディション受賞経験者)

<賞>

(1) グランプリ

神戸市の姉妹都市であるアメリカ・シアトル市内でのライブ出演権

ライブ会場・日程は調整中

(2) その他各賞を予定

<特別ゲスト>

みさき ゆか(第22代クィーン)

2. 本選会入場券(前売・インターネット販売のみ)

下記ホームページにて販売中。

(1) 販売方法(インターネット販売)

「teket(テケト) 」販売ページ

https://teket.jp/6429/32605

(2) 販売価格

3,300円(税込)指定席

(3) オンライン配信視聴券

1,000円(税込)上記「teket(テケト)」ページで販売

