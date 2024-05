濃縮プロテイン1kgプレゼント！F&W(Focus and Win)公式オンラインショップ リニューアル記念特別キャンペーン

F&W(Focus and Win)の公式オンラインショップのリニューアルを記念し特別キャンペーンを実施中です。

F&W(Focus and Win)公式オンラインショップ リニューアル記念特別キャンペーン

(キャンペーン対象期間:2024年5月2日〜2024年5月6日23:59注文確定分まで)

*無くなり次第終了

F&Wは2021年5月に誕生し、スポーツニュートリションブランドとしてプロテイン・BCAA・EAA、サプリメントなどを展開しています。

■公式ストアリニューアルキャンペーン

公式ストアリニューアルを記念し、対象期間中に税込3,000円以上購入のお客様に対して、通常3,390円(税込)で提供している濃縮ホエイプロテインWPCバナナ風味1kgを無料で1袋プレゼントします。

キャンペーンは予定数量に達し次第、終了となります。

【ご応募時の注意点】

無料プレゼントをご希望の方は、税込3,000円以上の商品とともに、濃縮ホエイプロテインWPCバナナ風味1kgをカートに入れて購入を完了してください。

※濃縮ホエイプロテインWPCバナナ風味1kgがカートに入っていない場合や、濃縮ホエイプロテインWPCバナナ風味1kg以外のカートの合計金額が3,000円未満の場合は無料プレゼント対象外となりますのでご注意ください。

【購入方法】

税込3,000円以上の商品とともに、濃縮ホエイプロテインWPCバナナ風味1kgをカートに入れてください。

※トップページのRECOMMENDやPROTEINのページにあります。

