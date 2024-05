300円引きクーポンも！おうちdeボンマルシェ「母の日限定花ゼリー」

翔屋が運営するECサイト【おうちdeボンマルシェ】は、母の日ギフトに最適な、見た目にも美しい「花ゼリー」を販売しています。

また、母の日に合わせて2024年5月13日9:59まで300円引きのクーポンを提供しており、こちらを利用することで特別価格で購入できます。

人気の「まるでクリームみたいな なめらかぷりん」や「ゴロっと果物たっぷりゼリー」との組み合わせも楽しめるセット組など、バリエーション豊かに展開しています。

おうちdeボンマルシェ母の日限定「花ゼリー」

【商品特徴】

■2024年母の日限定花ゼリー

・「お花も美味しいスイーツも贈りたい!」の両方を叶える、見た目にも美しいお花の入ったフルーツゼリーです。

・目で見ても楽しめる、食べるのがもったいないほどの美しいスイーツ。

・ひとつひとつ手作業でお花が綺麗に見えるように丁寧に入れています。

・可憐なビオラとキンギョソウの2種類の食用花と、ジューシーな3種類のフルーツ(せとか・ピンクグレープフルーツ・レモン)をさっぱりとしたゼリーに仕上げました。

母の日限定「花ゼリー」

花ゼリー全景

■ゴロっと果物たっぷりゼリー

・果物がたっぷり入った、見た目にもかわいいフルーツゼリー。

・新鮮な5種類のフルーツ(紅まどんな又はマンダリン、ピンクグレープフルーツ、ブルーベリー、パイナップル、若桃)を食べ応えのある“ゴロッとサイズ”にカットしてお入れしました。

・ゼリーは喉越しの良い“とろジュル”新食感。

■まるでクリームみたいな なめらかぷりん

・新鮮なたまごと、阿蘇山麓で生産された生乳のみを原料とした成分無調整牛乳を使用。

・クリームは乳脂肪分46%という高い特別なクリームを使用し、濃厚なプリンに仕上げました。

・本当にクリームみたいな、なめらか食感。

甘すぎないカラメルと素材本来の美味しさが楽しめます。

★同店のプリン・ゼリーは、愛知県の自社工場で、すべて手作業でひとつひとつ丁寧にお作りしています。

【商品概要】

商品名 : ゴロッと果物たっぷりゼリー6個セット

価格 : 3,090円(税込) ※300円OFFクーポン利用時

(※5月13日9:59までの特別価格/5月13日10:00〜3,390円(税込))

内容 : 下記4種類のセット組から選べます

・花ゼリー6個セット

・花ゼリー/まるでクリームみたいな なめらかぷりん各3個セット

・ゴロっと果物たっぷりゼリー6個セット

・ゴロっと果物たっぷりゼリー/

まるでクリームみたいな なめらかぷりん各3個セット

賞味期限 : 発送日を含む6日間

販売場所 : おうちdeボンマルシェ 楽天市場店

選べるセット

