リヴァプールの絶対的エースであるFWモハメド・サラーは今夏の去就が注目されている選手の1人だ。



サラーはリヴァプールに加入して以降、公式戦346試合で210ゴール88アシストを記録しており、クロップ・リヴァプールを代表する選手だ。現行契約は2025年までとなっており、今夏には残り1年となる。クロップ退任で新チームとなるこのタイミングで売却してもいいという声もあるなか、クラブのレジェンドであるグレアム・スーネスはポッドキャスト「William Hill's Three Up Front」でサラーについて触れたことを英『Daily Mail』は報じている。





Another angle shows that the situation may have started due to Salah avoiding shaking hands with Klopp.



Not a good look this, the post match reaction from Salah also not good.



