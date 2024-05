「奥様との2ショットが観られて幸せ」

メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは5月3日に投稿を更新。大谷翔平選手と妻・真美子さんの夫婦ツーショットを公開しました。同アカウントは「Stylin’ on the carpet for the @dodgersfoundation Blue Diamond Gala.」とつづり、10枚の写真を投稿。アメリカで2日に開催されたチャリティーイベント「ブルーダイヤモンド・ガラ」でのドジャース選手陣の夫婦ショットを公開しました。

突然の結婚発表が話題に

1枚目は、大谷選手と真美子さんのツーショット。大谷選手は黒いスーツ姿で、真美子さんは黒いドレス姿を着用。シックな雰囲気がとても似合っています。コメント欄では、「真美子さん、ほんと、お綺麗なんよ」「大谷ご夫妻、とてもお似合いですね」「大谷夫妻が一番素敵です」「真美子さんモデルさんみたい」「奥様との2ショットが観られて幸せ」と、絶賛の声が相次いでいます。一方で、「なんか大谷さんスーツのサイズ間違ってない?」「翔平ちゃんスーツ大きくないか」など、大谷選手のスーツが少し大きいのではと指摘する声も見られました。大谷選手は2月29日に自身のInstagramにて結婚を発表。メジャーリーグで大活躍している大谷選手の突然の結婚発表に、世界中で大きな話題となりました。今後も2人のすてきな姿を見られるのが楽しみですね!(文:モリタアヤリ)