根室市観光協会は、ねむろ半島遊覧バス「のさっぷ号」の運行開始を発表しました。

運行期間は令和6年5月1日(水)〜10月31日(木)で、毎日運行(予約制)します。

北海道根室市・ねむろ半島遊覧バス「のさっぷ号」

1. 標題 【期間限定】ねむろ半島遊覧バス「のさっぷ号」が運行開始!

2. 運行期間 令和6年5月1日(水)〜10月31日(木)毎日運行(予約制)

3. 内容

魅力(1)「のさっぷ号」に乗って、広大な根室半島を効率的に巡ろう

根室市が位置する根室半島は東西に約100km広がり、各所に魅力的な観光スポットがたくさん。

のさっぷ号では、2つのコースを用意し、ガイドつきで各所を巡ることができます。

<コース紹介>

Aコース:のさっぷ岬コース

本土最東端の岬「納沙布岬」を含む4箇所の観光スポットを巡ります。

天気が良い日には、北方領土を肉眼で見ることができます。

Bコース:車石・風蓮湖コース

天然記念物である奇岩「車石(くるまいし)」や道立の北方四島交流センター(ニ・ホ・ロ)等5箇所を見学や「道の駅スワン44ねむろ」で昼食をとることもできます。

(コースに昼食は含まれておりません。)

※施設休館の都合で一部内容が変更となる場合があります。

「道の駅スワン44ねむろ」は通年月曜が休館日となっています。

お得なABコースも用意しています。

魅力(2)北方領土問題の学びにも最適

「のさっぷ号」は愛称で、正式名称は「根室半島一周北方領土問題啓発バス」。

観光スポットと合わせて北方領土啓発施設もコースに含まれており、我が国固有の領土である北方領土(歯舞群島、色丹島、国後島、択捉島)に関する歴史に触れ、学び、考えるきっかけとなれば幸いです。

魅力(3)便利な公共交通機関との接続

「のさっぷ号」の発着時間は、JR花咲線との接続が考慮されており、例えば始発のJRで根室駅に到着、そのまま「のさっぷ号」で根室半島を周遊し、夕方のJRに乗ることもできます。

その他の交通機関として釧路⇔根室のバスに乗る事も可能です。

予約サイトはこちら

予約サイト二次元コード

金刀比羅神社

春国岱

4. 料金

Aコース 大人3,800円 小人1,900円

Bコース 大人3,600円 小人1,800円

ABコース 大人5,300円 小人2,650円

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5月1日(水)〜10月31日(木)毎日運行!北海道根室市・ねむろ半島遊覧バス「のさっぷ号」 appeared first on Dtimes.