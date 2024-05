滋賀の“住所非公開”プライベートグランピング！Soil smallhotel & privateglamping

商建は、プライベートサウナ付きグランピング施設「Soil smallhotel & privateglamping」のリニューアルオープンを2024年4月に実施しました。

「自然の中の秘密の場所で過ごすプライベートな時間」をコンセプトにゲストに非日常的な体験を提供します。

Soil smallhotel & privateglampingリニューアル

施設名 : Soil smallhote&privateglamping

住所 : 滋賀県高島市朽木(以下、住所非公開)

営業案内 : 水・木定休日

URL :

https://soil-shiga.com/

Instagram:

https://www.instagram.com/soil___shiga/

運営会社 : 株式会社商建

Soil smallhotel & privateglampingは、1,500坪の敷地内に3棟のヴィラが点在するサウナ付きのリバーサイドグランピングです。

都会から離れプライベートな時間を過ごしていただくために詳細住所は非公開としており、予約がきた方にだけお知らせしています。

昼には自然とサウナを満喫したり、夜は焚き火や屋外シアター、そして満天の星空を楽しめます。

■リニューアルポイント

【新しくアウトドアバーが登場】

毎晩20時〜21時にオープンするアウトドアバーが登場。

ゲストの方にドリンクやマシュマロなどを無料サービスします。

焚き火を囲みながら夜の時間を過ごせます。

新しく登場したアウトドアバー

【新たに全天候型BBQスペースを増設】

天候に左右されずに食事を楽しめるよう、BBQスペースを全天候型にリニューアルしました。

雨天時にも快適にお食事を楽しむことができます。

全天候型アウトドアダイニング

■従来の設備も充実

【全棟にプライベートサウナ】

全宿泊棟に設置した専用バレルサウナは滞在中いつでも利用可。

サウナの後には目の前に流れる川でととのう体験もしていただけます。

全宿泊棟に設置された専用バレルサウナ

川でととのう体験

