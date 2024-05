ブロックバリューは、SBIマネープラザと、顧客紹介において、業務提携を発表しました。

ブロックバリュー/SBIマネープラザ業務提携

ブロックバリューは、SBIマネープラザと、顧客紹介において、業務提携を発表。

今回の業務提携では、同社が製造するGPUサーバーをSBIマネープラザ株式会社の顧客の新規事業創出に活かすべく、同社製品に関心のある顧客を紹介いただくことを目的としています。

同社においては、SBIマネープラザ株式会社の幅広いネットワークを活用することで、同社のGPUサーバー販売における新たな販売チャネルの開拓効果が見込まれます。

また、SBIマネープラザ株式会社から紹介いただいた、同社製品に関心のある方々に、同社のGPUサーバーを活用したAI関連の新規事業構築の提供が可能となります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 顧客紹介で連携!ブロックバリュー/SBIマネープラザ業務提携 appeared first on Dtimes.