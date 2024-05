キリンビール横浜工場追加！グルード「バーチャル360」

グルードは、地図と360度動画を視聴して観光スポットやテーマパークなどバーチャル体験できるポータルサイト「バーチャル360」に、神奈川県横浜市にある「キリンビール横浜工場」を新たに追加し公開しました。

■新規公開経緯

バーチャル360は「極力シンプルなユーザーインターフェイス」且つ「1カ所のサイトに訪問するだけで様々な場所のバーチャルコンテンツを楽しめる」ポータルサイトの構築を目指して開発を行い、2023年6月にサービスをオープンしました。

今回4番目の体験スポットとして、神奈川県横浜市鶴見区にある「キリンビール横浜工場」を公開しました。

「キリンビール横浜工場」はキリンビール創業の地である横浜でビールを作り続けている工場です。

工場には製造の他、地域とのかかわりの中でキリンブランドを伝えるという役割も担っています。

また、ビオトープなども管理されており、地域に根差した活動を行っているビール工場です。

同社はその運営主旨に共感し、コラボレーションという形で「バーチャル360」への掲載コンテンツを制作しました。

■「バーチャル360」新規コンテンツ概要

新規公開スポット:キリンビール横浜工場

コンテンツ公開日:2024年5月1日(水)

コンテンツ利用料:無料

バーチャル360「キリンビール横浜工場」URL

https://virtual360jp.com/page/kirin-beer-factory-yokohama

「バーチャル360」では、「キリンビール横浜工場」の工場見学を実体験している感覚で、施設内をバーチャル体験することができます。

キリンビール横浜工場イメージ

