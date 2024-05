HIPSHOP(ヒップショップ)が、LOTTEと新たなコラボレーション企画を発表!

アイスの楽しさをアンダーウェアにしたコラボ商品を5月1日よりオンラインサイト先行予約開始、5月9日の「アイスクリームの日」より全国のHIPSHOP店舗・オンラインサイト・その他ECモールで発売します。

HIPSHOP(ヒップショップ)LOTTEコラボレーション企画

HIPSHOP LOTTE ICE CREAM Series

日常を鮮やかに彩り楽しく過ごせるアイテムを展開するブランド《HIPSHOP(ヒップショップ)》が、「お口の恋人」として愛され続けているお菓子メーカー「LOTTE」との斬新なコラボレーションを新たに発表しました。

今回はLOTTEの人気アイスをボクサーパンツに落とし込んだ「LOTTE ICE CREAM Series」です。

UNDERPANTS LINE UP

5/9は「アイスクリームの日」。

HIPSHOPはLOTTEの人気アイスブランドをボクサーパンツに落とし込んだ「HIPSHOP LOTTE ICE CREAM Series」を発売します。

アイスの日に彩りを加える爽やかな6種類をそろえました。

PACKAGE

バレンタインに続き、“おかしな”ボクサーが更に充実!

「ガーナチョコ&クッキーサンド」「爽」「モナ王」「クーリッシュ」「スイカ&メロンバー」「バニラバー」の個性的な6種類がラインアップ。

これからの季節に嬉しい涼しげなカラーを採用し、それぞれの魅力をちりばめた楽しいデザインに仕上げました。

SHOPPER

さらに店頭で購入のお客様には

この時期限定の「HIPSHOP × LOTTE ICE CREAMスペシャルショッパー」をプレゼントします。

今回はこれからの季節にぴったりな冷涼感がスピーディーに染み渡る「クーリッシュ」と食べているだけで夏を感じられ楽しい気持ちになる「スイカ&メロンバー」の両A面ショッパーです。

デザインは6種類。

各種サイズはM/L/LLの3サイズ展開。

アンダーパンツのボディには、汗を素早く発散しさらりとした肌触りをキープする、速乾性と伸縮性に優れたポリエステル素材を採用しています。

隠れたファッションを楽しめるインナーアイテムはギフトにも最適。

機能性に優れた素材でスポーツやフィットネスの時のアクティブウェアとしても!

フレーバー豊かなアイスの楽しさをあなたのワードローブに!

溶けないアイスを纏って、暑い夏を乗り切ろう!

【 LOTTE ICE CREAM Series 】

2024年5月9日(木)発売

※本日5月1日(水)より予約開始

※発送は5月9日より順次

HIPSHOP各店

SHOP LIST:

https://hipshop.jp/pages/shop

HIPSHOP公式オンラインストア

LOTTE ICE CREAM ロッテ アイス

ZOZOTOWN

https://zozo.jp/shop/hipshop/

Rakuten ONLINE STORE

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/hipshop/

GHANA CHOCO& COOKIE SAND / ガーナチョコ&クッキーサンド

SOU / 爽

MONAOU / モナ王

COOLISH / クーリッシュ

SUIKA & MELON BAR / スイカ&メロンバー

VANILLA BAR / バニラバー

■ボクサー_アンダーパンツ

全6種

各2,500円(税込)

SIZE:メンズ/M (ウエスト76〜84cm)

メンズ/L (ウエスト84〜94cm)

メンズ/LL (ウエスト94〜104cm)

TYPE:転写プリントポリエステル成型-前閉じ

(C)LOTTE

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 人気アイスデザイン!HIPSHOP(ヒップショップ)LOTTEコラボレーション企画 appeared first on Dtimes.