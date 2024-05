セレクト食器とこだわりの食材が楽しめるカフェ！The HARVEST Store & Cafe

ローヤル物産は、幅広い食器好きの方にゆっくりとお買い物できる食器店と、食材にこだわったフード、ドリンクを提供するカフェの複合店「The HARVEST Store & Cafe」を2024年5月9日(木)に鎌倉にグランドオープンします。

The HARVEST Store & Cafe

店舗名 : The HARVEST Store & Cafe

開店日 : 2024年5月9日(木)グランドオープン

所在地 : 〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町1-6-6-1F

営業時間: Store 10:00-18:00/Cafe 9:00-18:00(17:00ラストオーダー)

定休日 : 不定休

席数 : Cafe 28席

URL :

https://www.theharvest.jp

「The HARVEST Store & Cafe」は、カジュアルでにぎやかなマルシェのような恵比寿よりも、ゆっくりとお買い物していただける落ち着いた空間。

品ぞろえも、国内の産地とコラボレーションした オリジナル食器、自社バイヤーが海外に出向いて見つけてきた輸入食器に加え、鎌倉では歴史ある産地で伝統を大切にしながらも新しい感覚でものづくりに挑戦を続ける作り手によりフォーカスし、日本のクラフトマンシップ光るテーブルウェアを紹介。

決してハイエンドではなく料理ビギナーからレストランシェフまで気軽に日常使いできるものが取りそろえられています。

カフェメニューは、鎌倉の気持ちの良い朝にふさわしい場所を目指し、地元の方や観光客の方にもくつろいでいただくブランチメニュー、そして小旅行など日帰りで鎌倉を訪れた方々にもWAKUWAKUしていただけるような、食材にもこだわったランチやタパス、デザートメニューを展開。

ドリンクメニューも、地元鎌倉のクラフトビールやナチュラルワインに加え、歴史ある陶磁器の産地でもある佐賀県嬉野市で丹精に育てられた「嬉野茶」を使ったスペシャルドリンクも提供予定です。

【メニュー例】

・トースト(こだわりの素材を使用) 600〜1,000円

バタート、マッシュルームチーズ、アボガド、あんバター等

・サンドウィッチ 1,300円

ハム、チーズ等選び抜いた食材

・HARVEST LUNCH SET 2,000円

皿数豊富、繊細な味わいかつお腹も満足な目玉です。

例)ハンバーグ、雑穀米、お味噌汁、デリ3種

※全て税別価格

Cafeランチ

