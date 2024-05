超小型・超軽量で緑・赤OLEDを搭載したレーザー距離計測器！Shot Navi Laser Sniper nano GR

ゴルフ用距離計測器「Shot Navi(ショットナビ)」シリーズの新製品として、超小型・超軽量で緑・赤OLEDを搭載したレーザー距離計測器Shot Navi Laser Sniper nano GRが2024年5月1日より販売されました。

Shot Navi Laser Sniper nano GR

○商品名 : Laser Sniper nano GR

○価格 : 41,800円(税込)

○製品カテゴリ : ゴルフ用レーザー距離計測器

○本体外寸 : 89×50×31mm

○重量 : 110g

〇主な機能 : 緑・赤OLED、輝度調節機能、最大計測1,093yd

超小型・超軽量、ピンシーク計測、

スキャン計測、目安距離、高低差、競技モード、

超高速計測、充電式 など

○防水仕様 : IPX4相当(生活防水程度)

○充電時間 : 約3時間

〇フル充電時使用回数: 約38,000回(使用年数や使用頻度により減少します)

〇セット内容 : 本体、レザー調ケース、レンズクロス、

USBケーブル Type-C、取扱説明書・保証書

○メーカーURL :

https://shotnavi.jp/

【製品コンセプト】

本機は、レーザー距離計の課題の1つでラウンド中に持ち運びが面倒というゴルファーの声に応えるべく、「超小型・超軽量モデル」を実現しました。

カードサイズで、いつでもプレーに支障なく携帯することができます。

コンパクトなサイズに緑・赤OLEDを搭載し、視認性を大幅に向上させました。

nano GRは、持ち運びやすさと見やすさの両方を重視したモデルです。

スコアアップに是非お役立て下さい。

【製品の特徴】

〇緑・赤OLED搭載による抜群の視認性

距離の計測結果をはっきりと確認することができます。

〇輝度調節機能

好みや環境に合わせた3段階の輝度調節機能が付いています。

〇超小型・超軽量サイズ

カードサイズでゴルフボール3個分より軽量、110gを実現、プレー中いつでも携帯できます。

〇3種の計測方法

「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」の3つの計測方法から状況に応じて使い分けができます。

・ポイント測定

目標物(ポイント)までの距離を計測

・ピンシーク計測(ピン捜索補助機能)

優先的にピンフラッグを計測し、振動と共にピンフラッグまでの距離をロック

・スキャン計測

バンカーやクリーク、木など様々なターゲットまでの距離を一度に知りたい時に役立つ機能

〇約0.2秒の計測スピード

ボタンを押した瞬間に計測距離を表示します。

〇目安距離表示

計測した直線距離と高低差から自動計測された、実際に打つべき目安距離を表示します。

〇競技モード

MODEボタンを長押しすることで高低差(目安距離)情報がOFFになり、本体サイドにあるLEDが緑色に点灯します。

〇最新充電式リチウムポリマーバッテリー搭載

USB Type-C端子より、1度のフル充電で約38,000回の計測が行えます。

(使用年数や使用頻度により減少します)

電池交換が不要で環境にやさしいECO仕様です。

〇特徴的なデザイン

外観にディンプル模様をあしらった特徴的なモデルです。

〇Made in Japan

ショットナビの製品は設計開発から製造までを日本国内にて一貫して行っている“Made in Japan”です。

※「Shot Navi(ショットナビ)」は、テクタイト株式会社の登録商標です。

