料理に特化し一年中使える薪ストーブ！雲鶴堂「MAKIng STOVE」

雲鶴堂は、「料理に特化し一年中使える薪ストーブ」『MAKIng STOVE』ならびに付属品を一部削ったシンプル版の販促強化を実施中です。

雲鶴堂「MAKIng STOVE」

商品名 :『MAKIng STOVE』改良版/シンプル版

型番 :Mk-0001/Mk-000102

定価 :39,800円(税込)/35,200円(税込)

材質 :本体/煙突/五徳…ステンレス(SUS201)

ガラス…耐熱ガラス

カラー :シルバー(ステンレス無塗装ヘアライン加工)

サイズ(本体):H25.5cm × W21cm × D32cm

ガラス :H9.5cm × W24.5cm

重量 :6.6kg(本体)、9.8kg(煙突含む)、11.5kg(手斧等付属品含む)

改良版 付属品 :本体、煙突(五徳用)、煙突(連結用28.5cm×6本)、

煙突固定用台座、五徳、専用バッグ、手斧、のこぎり、

耐熱グローブ、防炎シート、灰かき棒、火ばさみ、

レンチ・六角レンチ、ガラス(本体装着済み)、

ガラスフレーム×2、交換用ガスケットシート(1m)、

予備ネジ(2×2本)、説明書

シンプル版 付属品:本体、煙突(五徳用)、煙突(連結用28.5cm×6本)、

煙突固定用台座、五徳、専用バッグ、防炎シート、

レンチ・六角レンチ、ガラス(本体装着済み)、

ガラスフレーム×1、交換用ガスケットシート(1m)、

予備ネジ(2×2本)、説明書

『MAKIng STOVE』とは

【これが、“絶妙”サイズ】【もの、時間を「作る」】

調理もできる中型薪ストーブ『MAKIng STOVE』

煙突も延長可能

キャンパーの準備時間を削減し、最大限キャンプを楽しんでもらうため、軽量かつ高火力であることを追求し生まれました。

夏場でも冬場でもコンロやストーブとして季節を問わずオールシーズン使えます。

・30cmの本体は調理に最適な中型サイズ

『MAKIng STOVE』は市販の薪がそのまま入る中型サイズ。

※推奨薪サイズ28cmから17cm。

天板部分はメスティンを同時に2個乗せることができ、一度に2品以上の料理が可能です。

夏場も調理に使える『MAKIng STOVE』はオールシーズン活躍し倉庫で腐ることもありません。

薪がそのまま入る中型サイズ

・正面の大きな空気口で大型ストーブ級の燃焼効率!

3方向から新鮮な空気を取り入れ、二次燃焼を誘発しやすい構造で高火力を実現。

一体型構造のため隙間から熱や煙が漏れにくく、火起こしがより素早く終わります。

前扉下部には灰トレイがあり、不要な灰の除去もスピーディに完了。

撤収作業もスムーズに終わります。

二次燃焼

灰トレイ

・付属品は全部で驚きの14点!

付属品含む全てを収納可能な専用バッグは、本体に足や煙突固定用台座を着けた状態で収納が可能。

卓上へ防熱シートを敷き、本体を置くだけで設置が完了します。

手斧やのこぎり等も含まれており不測の事態にも対応可能。

初心者の方はもちろん、ベテランの方も安心して使えます。

専用収納バックに全て収まる

追加延長煙突も販売中

商品仕様

