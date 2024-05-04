¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ç¥¨¡¼¥¹Ç®±é¤ÎÃæÂô¸µµª¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼¡×¤Ç»Ïµå¼°
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4Æü¡¢19Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Ç¡¼2024¡×¤Î»Ïµå¼°¤òÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂô¤Ï2022Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢¥¨¡¼¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿»þ¤«¤é°ìÅÙ¤Ï»Ïµå¼°¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª½é¤á¤Æ¹Ô¤¯Ê¡²¬¤Ç½é¤á¤Æ¤Î»Ïµå¼°¡£½é¤á¤Æ¤Î»ö¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µå¾ì¤Î¶õµ¤¤âÁ´¤Æ³Ú¤·¤ó¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£