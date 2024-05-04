来週の【重要イベント】景気動向指数、オプションSQ、中国消費者物価 (5月6日～12日)
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◆国内経済
★国内市場休場（こどもの日の振替休日）
◆国際経済ｅｔｃ
・英国（バンクホリデー）、韓国（こどもの日の振替休日）、タイ市場休場
★中国4月財新サービス業PMI (10:45)
・ドイツ4月サービス業PMI[確報値] (16:55)
・ユーロ圏4月サービス業PMI[確報値] (17:00)
・ユーロ圏3月生産者物価指数 (18:00)
【海外決算】
[米]タイソンフーズ
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◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ3月製造業新規受注 (15:00)
・ドイツ3月貿易収支 (15:00)
・ユーロ圏3月小売売上高 (18:00)
・米国3月消費者信用残高 (8日4:00)
・米アップル が製品発表イベント
・オーストラリア中銀が政策金利を発表
・米国3年国債入札
【海外決算】
[米]ウォルトディズニー 、エレクトロニックアーツ 、ウィンリゾーツ 、ズームインフォテクノロジーズ 、トゥイリオ 、アイロボット /[英]BP /[欧]フェラーリ /[韓]クーパン /[中東]サウジアラムコ
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◆国内経済
・4月輸入車販売 (10:30)
・4月車名別新車販売 (11:00)
・10年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ3月鉱工業生産 (15:00)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国3月卸売在庫[確報値] (23:00)
・米国3月卸売売上高 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・ブラジル中銀が政策金利を発表
・スウェーデン中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]ウーバー 、アーム 、エアビーアンドビー 、フォックス 、ビヨンドミート 、ロビンフッド 、トリップアドバイザー /[加]ショッピファイ
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◆国内経済
・3月毎月勤労統計 (8:30)
・日銀金融政策決定会合の主な意見（4月25～26日分、8:50）
・4月都心オフィス空室率 (11:00)