〈「森全体にスモーク」「漁村で稲干し」「ボサボサ髪の大名」…『SHOGUN 将軍』真田広之の“妻”と“弟”が撮影で体験した<日本とハリウッド>〉から続く

ハリウッドの製作陣が、戦国時代の日本を描いたドラマ『SHOGUN 将軍』。この作品でハリウッド初主演・プロデュースを務めたのが、真田広之だ。

常に撮影をチェックし、スタッフにも気を配り、あらゆる相談に応える…。真田演じる吉井虎永の妻・桐の方を演じた洞口依子と、虎永の弟・佐伯信辰を演じた奥野瑛太が、現場で体験した「とにかく凄かった」真田広之の姿を明かす。(全2回の2回目/最初から読む)

等身大で対応するから、みんな萎縮しない

洞口 今回、撮影で真田さんとご一緒させていただいたのですが、とにかくいつ行っても現場にいらっしゃるのに、すごく驚いて。奥野くんの現場にも真田さん、いつもいらっしゃった?

奥野 ずっといらっしゃいました(笑)。

僕は出番が第7話からだったので、途中から飛び込んだ感じだったんですけど、現場を見学していたときに、真田さんがあまりに周囲と溶け込んでいるので、全然気づかなくて。

そうしたら「お、弟よ、お願いします」って真田さんから声をかけてくださって。「うわー!! ごめんなさい! こちらこそよろしくお願いします!」みたいな感じ(笑)。大先輩なのに、とてもフランクなんですよね。



洞口 現場に「クラフティ」という軽食を出すコーナーがあったでしょ。そこで並んでると、真田さんがいつの間にか背後にいて「今日はね、ビーフシチューがおいしいよ!」とかお茶目に言うんですよ。

でもその気配りは、キャストに限った話ではなくて。監督、衣裳、ヘアメイクなど、全てのセクションに細かく気を配っていらっしゃるんですよ。

奥野 真田さんって何人いるんだろう?って思うぐらい、本当にどこにでもいらっしゃいましたよね。

洞口 真田さんほどのベテランになると、どこかしらに垣根があったりして、恐れ多くて話しかけられなかったりする場合もある。

だけど真田さんは、どんな小さな役、どんな役割のスタッフであろうが、等身大で対応するから、みんな萎縮しないんですよね。

奥野 役者としてはもちろんなのですが、それだけじゃなくて、もうとにかく全てがすごいですよね。

現場に入る前に田中泯さん(※映画『たそがれ清兵衛』で真田と共演)に「真田さんってどういう人でした?」ってリサーチしたりしたのですが、いざ対峙すると「あれは自分にはできねえ。自分とはほど遠い人だ!」と、力の差をまざまざと見せつけられました。

時代考証も所作も何でも知っている

洞口 みんな何か質問があると真っ先に真田さんのところに行っていましたよね。「真田さん聞いてください」「どうした?」みたいな感じで、あちこちで立ち話している(笑)。

奥野 だって、何でも知ってるんですよ。時代考証にしても、当時の所作にしても、本当に造詣が深いので、何を聞いても答えてくれて。些細な事でも逐一、兄上に教えを乞うてました(笑)。

戸田広松(※虎永の腹心)に僕が手紙を投げるシーンは、どうやって投げると不自然ではないのか…。そうしたら、真田さんはカメラ位置を全て把握していて、「この角度で投げた方がいいから、俺がカメラから見えないようにして広松に投げる」って。

洞口 奥野くんじゃなくて、真田さんが投げたの?

奥野 そうなんですよ! しかも直前になったら「やばい、俺が緊張してきた。できるかな、できるかな」っておっしゃっていて。

あれだけのキャリアがあるのに、カメラに映らないシーンでも、あんなに緊張感を持って撮影に臨んでいるというのが、本当にすごいと思って。

洞口 わかります。すごく謙虚な方ですよね。

連歌のシーンで、私が脚本を見て「ちょっと下の句が…」とか、疑問を投げかけたら、「勉強いたします!」っておっしゃったんですよ。どんなに熟練者であっても、「勉強します」と素直に答えられる真摯な姿勢に衿を正されます。

奥野 そうなんです。ちゃんと緊張されるし、地に足がついている感覚を逃さない方ですよね。

真田広之に憧れて“日芸”に入学

洞口 あと第7話で奥野くんと真田さんが並んだとき、骨格がすごく似ていて兄弟いう設定にすごく説得力がある、絶妙のキャスティングだなと思いました。

奥野 僕は、オーディションでした。最初は戸田広勝文太郎(戸田広松の息子。イギリス人航海士の通詞となった妻・鞠子に異様な執着を見せる)役でオーディションを受けたのですが、もう一回、佐伯役でオーディションできないかと言われて。

洞口 文太郎役でも楽しかったと思いますが、骨格の類似性を見ると、佐伯役で正解!!

奥野 ありがとうございます。実は僕、子供の頃から真田さんを見ていて「すごい人がいるな」と憧れていたんです。僕は日本大学芸術学部卒なのですが…。

洞口 真田さんの後輩ってこと?

奥野 そうなんです。実は“日芸”に入ったのも真田さんが理由で。年代は離れているんですけど、憧れの先輩がどういう学校生活を送っていたのか気になって入学したんです。だから今回、やっと共演できて、本当に嬉しかったですね。

自分の出番が終わると着替えて現場に戻り…

洞口 そんな憧れの先輩と共演しているのに、堂々としていらっしゃって。第7話は奥野さんがかっさらっていましたから。

奥野 いえいえ、それは真田さんのおかげですね。現場で何か問題があると「なんか変だと思う?」って駆け寄ってきてくれて。で、こちらの意見を聞いて、クルーにすぐに共有してくださる。

セリフひとつにしても、全部間に入ってくれるので、クルーとの意思疎通でストレスを感じることはほとんどなくて。とにかく、あらゆるところに目配りをしてくださいました。

洞口 虎永としての自分の出番が終わると、いつの間にか衣裳から私服に着替えて、現場に戻ってきていて、プロデューサーとして他のシーンを見守ってくれるんですよね。

奥野 僕、あんなに飛び回っている人、初めて見ましたもん(笑)。

洞口 そうやって真田さんが見守ってくれていると思うと、安心するし、心強いし。

奥野 真田さんの手の中にいるみたいな安心感ですよね。

洞口 お釈迦様みたいな(笑)。

心の底から現場という戦場を楽しむ姿

奥野 ご自身が立ち会えない撮影も、ずっと小さなモニタで、リアルタイムでチェックしてましたよね。

洞口 そうそう。撮影中、別班でロケに行っているチームや、違うセットでやっているチームもあるんですけど、それも真田さんは常にチェックしているんですよ。

奥野 いないときも全部見られている(笑)。日本でやったアフレコまでオンラインで参加して、演出してくださいましたもん。

洞口 真田さんはロサンゼルスにいて、時差もあるのに「こっちは暖かいよ」なんて言いながら、「もう少し息遣いを頂けますか」とか、役者ならではの的確な指示があるんですよ。

奥野 いつ休んでいるんだろう?って思うほど超人でしたよね。しかも子供のように「いや〜楽しいんだよね〜」っておっしゃってて(笑)。

洞口 そうそう! 撮影も終盤に差し掛かったときに「終わるのが寂しい」っておっしゃっていて。本当にこの人は心の底から現場という戦場を楽しんでいらっしゃるんだなって。

一方で、人間らしいところもあるんですよ。日本の現場だとミステイクをすると、そのシーンの最初から撮り直しになる事が多々あるけど、向こうは、自分のテンポで中断したところから仕切り直していい。

事前に「それが普通だから大丈夫だよ」と言われても、やっぱりこちらは最初ドキドキするわけですよ。ところが真田さんも、長台詞でミスをしてやり直していて(笑)。それを見て「あ、本当にいいんだ」って、こちらも安心して臨むことができました。

撮影が進むほど「何かを賭けている感じ」がした

奥野 完璧な部分ばかりですけど、情けなく見せて笑わせてくれるところもあったり。すごく人間味のある方ですよね。

それと、これは僕の印象なのですが、常にチャレンジをしている方だなと思いました。実際、撮影の終盤でお話をしていたら、「これが終わったら、次に何やろうかってことを考えちゃうんだろうな」とおっしゃっていたのがすごく印象に残っていて。

洞口 それはわかるかも。撮影が進むほど、(ロケ地だったカナダの)あのブリティッシュコロンビアの大自然の中、何かを賭けている感じがして。そうすると私たちも、「もっと頑張れるんじゃないか」と。今回の撮影は真田さんが「ここに光があるよ」と導いてくれる感じでしたよね。

私も色々な時代劇に出演してきましたけど、あそこまで先導してくださる先輩というのは稀有な存在だと思います。

自分の役だけでなく、全てを把握していらっしゃるんだから、1話ぐらい真田さんが岡本喜八監督ばりにドッカン!ドッカン!と派手にお撮りになればいいのにと思わず妄想しちゃったり。

私はそのうち、真田さんは日本のクリント・イーストウッドみたいになるんじゃないかなとこっそり睨んでいます(笑)。

どうぐち よりこ 東京都出身。85年『ドレミファ娘の血は騒ぐ』(黒沢清監督)にて主演女優デビュー。同監督、伊丹十三監督作品、久世光彦演出・向田邦子原作ドラマ作品などに出演。

92年「愛という名のもとに」(フジテレビ系)で幅広い人気を獲得。マーティン・スコセッシ監督『沈黙』。主演作『終点は海』で初の主演女優賞を受賞。近年は執筆活動も活発に展開。著書に『子宮会議』。現在『週刊文春』にて「シネマチャート」を担当中。

おくの えいた 1986年北海道出身。日本大学芸術学部映画学科に在学中からインディペンデント映画に出演。09年『SR サイタマノラッパー』に出演し、シリーズ3作目『SR サイタマノラッパー ロードサイドの逃亡者』(12年)で映画初主演。

近作に映画『スパイの妻』(20年)、『グッバイ・クルエル・ワールド』(22年)、『碁盤斬り』(24年5月公開)、ドラマNHK連続テレビ小説「エール」(20年)、TBS「最愛」(21年)など。

洞口依子/ヘアメイク=増田加奈、衣裳:Edwina Hörl(エドウィナホール)

奥野瑛太/ヘアメイク=光野ひとみ、スタイリスト=清水奈緒美

(林田 順子/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)