ジェームズ・クラベルのベストセラー小説を真田広之主演・プロデュースでドラマ化した『SHOGUN 将軍』(ディズニープラスの「スター」で全10話独占配信中)。

ハリウッドの製作陣が戦国時代の日本を描いた本作は北米を中心に大ヒットし、エミー賞の最有力候補とも目されている。

圧倒的なロケスケール、日米での感覚差…このドラマに出演した洞口依子と奥野瑛太が、知られざる撮影の舞台裏を語る。(全2回の1回目/2回目に続く)

主なキャスト(対談に登場分)

吉井虎永(真田広之)

五大老の1人。彼を脅威と見なしたほかの大老が結束を強めるなか、漂着したイギリス人航海士ブラックソーンに生き残りの鍵を見出す。インスパイア元は徳川家康。

桐の方(洞口依子)

虎永の正室。虎永が心を許す数少ない存在。インスパイア元は阿茶局。

佐伯信辰(奥野瑛太)

虎永の弟。

樫木藪重(浅野忠信)

伊豆を支配する武将。虎永の家臣ながら、時勢を読んで忠誠を誓う相手を変える野心家。

コロナ禍で規制が厳しい時期にカナダで撮影

洞口 『SR サイタマノラッパー』で奥野くんを見てからずっと気になっていて、いつか共演したいと思っていたのですが、今回の『SHOGUN』でやっと、念願が叶いました。

吉井虎永(真田広之)©2024 Disney and its related entities Courtesy of FX Networks

洞口 撮影はコロナ禍の規制が一番厳しい時期にカナダで行われましたよね。

感染したらどうしようとか、帰国しても隔離生活あるしなとか考えたら、ずっと現地にいて「どうぞ、いつでもお呼びください」という状態の方がいいなと思って、私は10カ月の制作期間中ずっとカナダにいたんだけど、奥野くんはいつカナダに行ったの?

奥野 僕は2021年2月にカナダに入って、約4カ月滞在しました。でも実際に現場に行って撮影したのは2週間あるかないかぐらいですね。

洞口 私も所々は出番がないことも多かったので、ほとんど待機時間でした(笑)。結局、今回ご一緒するシーンはなかったけど、出番がないときも撮影現場を見に来ていましたよね。

奥野 単純にこの規模の現場を見たかったので。

洞口 いつもこうやってお勉強にいらっしゃっているんだな、すごい吸収力のある方だなと私も奥野くんを観察していました(笑)。

「日本の時代劇にとらわれない考え方がすごく面白かった」

奥野 本当に楽しかったんですよ。例えば、初めて衣裳合わせをしたとき、日本の着物のはずなんですけど、あまりにも絢爛豪華すぎて、「これは、今までに見たことのない新しい着物だ!」と思えるものが目の前にあって。

着こなせるどころか着物のほうに着られちゃうんじゃないかと思えるほどでした(笑)。でも、画面を通すとそれがすごく合ってくるんですよね。

洞口 佐伯信辰の兜も、独特なフォルムをしていたり、凝った意匠でしたよね。

奥野 あれは僕もびっくりしました。コスチュームデザイナーのカルロス・ロザリオさんが、日本、イギリス、フランスなど様々な国から生地を集めてきらびやかな衣裳を製作されているとおっしゃっていて。

洞口 カルロスは、すごく楽しんでやっていましたよね。

奥野 ですよね。日本の時代劇にとらわれない考え方がすごく面白かった。

洞口 特に奥野くん演じる佐伯役と、浅野(忠信)くん演じる樫木藪重役の衣裳は、カルロスの好みが投影されているというか、かなり惚れ込んで作っているのが伝わりました。

日本から見ても、海外から見ても、違和感がない日本の景色

奥野 セットも凄かったですよね。僕が印象に残っているのは、広大な自然の中でのロケ。

普通はスタンドタイプの照明を使うものですが、『SHOGUN』では、何畳あるか分からないような巨大なバルーン状のライトを浮かせて、自然な明かりを作ったり。

山に囲まれた湖では、全体に靄(もや)がかかっていて、「こんなに美しいロケーションがあるのか」と驚いていたら、森全体をチューブで囲っていて、終始スモークを焚いていて。スケール感という点ではこれまで経験してきた現場とかなりの違いを感じました。

洞口 すごかったですよね。建物も全て本格的で撮影終了後は、どうするんだろうみたいな。

奥野 山の中に漁村を作ったり、温泉を作ったりして。日本から見ても、海外から見ても、違和感がない日本の景色を作っていた印象です。

洞口 最近だとCGでやっちゃうところもありますが、がっつりセットを組んでいましたよね。

「ここは漁村なんだから稲は干さないよ!」

奥野 日本の時代劇だと、当時の日本人の背丈に合わせた梁の高さでセットを組んだりしますが、今回は世界から見た日本の美も意識されているからだとは思いますが、梁や天井が結構高かったです。

敷居を跨ぐ時「あれ、頭上のストレスが少ないな」と思って、気がついたのですが。そのことで画面に映っている空間に広がりと奥行きが出て、日本らしさは失ってないのにスケール感が飛躍的にアップしてて…すごいなと思いました。

現場では終始、日本の時代考証のスタッフと向こうのスタッフの間で、「ここは漁村なんだから稲は干さないよ!」みたいなやりとりもあり、和洋折衷の感覚のすり合わせバトルが見られてめちゃくちゃ刺激的でした(笑)。

洞口 微妙に笑いを誘いつつ、真摯さがありましたよね。

「Wild」な大名の髪型は“ボサボサ”か?

奥野 詳細は知りませんが、今回、真田さんご本人が個人個人にお声がけをして日本の専門的なクルーを呼んだらしく、初めて海外のクルーとの共同作業で進んでいたので、意識のすり合わせが必須だったんだと思います。

海外クルーの皆様は本当に真摯に日本の文化を尊重しながら日本人キャスト、クルーに向き合ってくれてたんだなと感動しました。

例えば、佐伯は脚本上「Wild」というイメージがあって。当初海外のヘアメイクチームでは髪をボサボサにして野性味を前面に押し出すアイデアを持っていたんです。

でも、日本人の床山さんや僕の感覚だと、仮にも大名だし、傾(かぶ)くという感性だとそうはならないと、悩んでいて。

洞口 結局どうなったの?

奥野 真田さんが間に入ってくれて、結果「ポニーテールみたいに結ったらいいんじゃないか」という案に落ち着きました。非常に楽しいやり取りでしたが、各部署で担っている責任がはっきりと分担されているイメージがありました。

髭ひとつとっても、違う部署が決して触れないというか、部署ごとの責任感がとても強いなと。

洞口 勝手にやるなってね。

奥野 そう。プロフェッショナルの私たちがやるから!って、気迫を感じます。

洞口 でも看過できない場面もあったりするし。その辺りのバランス感覚が、真田さんは本当にお見事でしたよね。

「酔って寝入る」から「遊女とセックス」に

奥野 真田さんは、アメリカが求めるものと、日本人の譲れないところ、両方を把握して、ベストバランスに落とし込んでくれるんですよね。

あと僕が驚いたのは、佐伯が遊女の菊と茶屋にいるシーン。当初の台本では、佐伯は菊が弾く三味線を聞きながら、酔って寝入るという設定だったと思います。

洞口 そうそう! 私も完成版を観て「アレ?」と思っていました。

奥野 まぁ、実は色々と変遷がありまして、日本的なものを感じられるセックス描写を入れたいということになったんです。

ただ、そうなるとインティマシー・コーディネーター(性的な場面の撮影をするにあたり、俳優の心身への配慮と、演出意図を両立させるための調整役)が加わる。

そして、「体位はどうするか」とか、「女性蔑視に見えないようにするには」とか、時代考証も含めて、インティマシー・コーディネーターがアイデアを出してくるんです。例えば、「バックからの体位は、男性優位に見えるかもしれない」とか。

で、どう撮るか全然決まらなかったので、僕が「じゃあ僕が菊に首を絞められていれば、男性優位に見えないだろう」って言って(笑)。最終判断は、色々な人が調整をしてくれたおかげなんですけどね。

洞口 あれ、奥野くんのアイデアなの!? それは面白い話を聞きました!

あのシーン、私の周りの女性たちには大好評で。奥野くんが裸で立つ後ろ姿があったじゃない? あれを見て「格好いい!」「惚れました!」って言う人が続出。

さすがアイスホッケー(※奥野さんの特技)で鍛えた肉体! 奥野くんは女性キラーだなと思いました(笑)。

でもあのシーンも含めて、第7話は奥野くんの独壇場でしたよね。弟とはいえ、虎永にあそこまで言う人が、それまで登場していないじゃない。だから、もうハラハラドキドキの展開なんだけど、その脚本を見事に演じきって。もう「あっぱれ!」って感じでしたよ。

ブレない「日本の文化や価値観をきちんと伝えたい」

奥野 脚本がすごいですよね。原作の雰囲気を尊重しながらも新たなエピソードを加えたり、よりエンターテイメイント性を高めながら全てうまく繋がっていて。絶妙の脚本だなと。しかも日本の文化や価値観をきちんと伝えたいという大前提は全くブレなくて。

洞口 新しいオリジナル作品を作っている楽しさが、画面からも迸(ほとばし)っていましたよね。

奥野 本当にお芝居をしてても楽しかったです。

洞口 それにしても、本当に第7話は奥野回!と呼んでいいほど、素晴らしくて。ぜひ、あの驚異をみなさんにも見てもらいたいですね。

