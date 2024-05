韓国のキャンプキッチンツール！クリケットジャパン「KINOX」取扱スタート

クリケットジャパンは、今回、韓国のキャンプキッチンツールブランド「KINOX」を取り扱いを発表。

また国内発売に先立ち、2024年6月1日(土)より「FIELD SEVEN」にてポータルサイトをオープンします。

クリケットジャパン「KINOX」を取り扱い発表

KINOX

KINOXは30年間、ステンレス製品開発の一途を歩んできた韓国のキャンプキッチンツールブランドです。

耐久性が高く、清潔で安全な食事を作ることができるステンレスキャンプグッズを提供しています。

韓国最大のポータルサイトNAVERにて

- NAVER登録総数 :1,273

- ブランド露出度ランキング :No.1

- 製品ランキング (メスティン):第3位

- 韓国の人気バラエティ番組「Europe Outside the Ten」に出演

CUTTING BOARD PLATE

STS MESS TIN

