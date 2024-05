チョン・ジヒョン就任！エコバックス アジア太平洋地域アンバサダー

世界的なロボット掃除機の総合メーカー、エコバックスが、韓国のトップスターであるチョン・ジヒョンさんをアジア太平洋地域アンバサダーに迎えることを発表しました。

【韓国のトップスターであるチョン・ジヒョンさん】

チョン・ジヒョンさんは、韓国を代表するトップスターであり、その個性的な演技力と美しい容姿で多くのファンを魅了しています。

チョン・ジヒョンさんが出演する映画やドラマは度々ヒットを記録し、韓国でもトップクラスの人気です。

2児の母でありがながら、抜群のスタイルとエレガントなファッションで美貌を保っています。

どのような役も見事にこなすチョン・ジヒョンさんですが、女優としてはもちろん、様々なことに対して精力的に活動されています。

【チョン・ジヒョンさんとエコバックスの共通点】

エコバックスは、アジア太平洋地域でNO.1のシェアを誇るロボット掃除機のグローバルリーディングカンパニーとして、その最先端の技術と豊富な製品ラインナップで知られています。

一方、チョン・ジヒョンさんは、多様な役割を演じ分けることで知られるトップスターです。

エコバックスの製品とチョン・ジヒョンさんは、それぞれの分野で業界をリードするプレミアムな存在と言えます。

エコバックスのT9やX1のプロダクトローンチは、プレミアムブランドとしてさらなる成長をもたらしました。

そして、謙虚かつエレガントなキャラクターと流行を生むチョン・ジヒョンさんこそ、エコバックスのブランドイメージに最適な方だと言えます。

エコバックスの製品は、パワフルなデバイスでありながら、消費者の生活に余裕とくつろぎをもたらし、まるでチョン・ジヒョンさんのような存在感を放つ、そんな製品へと進化していきます。

・チョン・ジヒョンさんが語る願い

チョン・ジヒョンさんは、このコラボレーションに対して「エコバックスを使うことでスマートライフの可能性をさらに探索してみたい。

より多くの消費者が家事から解放され、快適な生活を送れることを願っています」とコメントしています。

エコバックスは、アンバサダーとしてチョン・ジヒョンさんを筆頭に、多くの消費者の方の快適な生活をサポートできるように尽くしていきます。

