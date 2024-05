夏休みにカナダで学ぶ！アドミッション「カナダSTEAM(スティーム)キャンプ2024」

アドミッション(アドミッション留学センター)は、小中高生たちを対象とした「カナダSTEAM(スティーム)キャンプ2024」を2024年7月21日(日)より2つのグループにわけて開催。

参加者の募集を開始しました。

アドミッション「カナダSTEAM(スティーム)キャンプ2024」

■カナダSTEAMキャンプ概要

【期間】

第1グループ:7月21日(日)〜8月4日(日)

第2グループ:8月4日(日)〜8月18日(日)

【対象年齢】

小・中・高校生対象(10歳〜17歳)

【プログラム主催】

カルガリースタディーアブロード

【受入機関】

アルバータ州カルガリー市「Root 2 STEM」

【内容】

STEAMレッスンと英会話。

恐竜博物館、バンフ国立公園への遠足。

【滞在方法】

ホームステイ(1家庭2〜3名)

【詳しくは】

https://admission.co.jp/steam_camp/

長年にわたるバレエや芸術分野でのカナダ留学の実績と子供たちの国際的な教育と成長を支援してきた経験をもとに、カナダならではの多彩なプログラムで質の高いSTEAM教育を日本の子供たちに提供したいと考え企画されました。

カナダSTEAMキャンプは子供たちの創造力を発揮させる事による問題解決能力を高めるだけでなく、カナダの子供たちと交流しながら楽しく学ぶことでグローバルな感覚を養い、未来の選択肢を広げ人生を豊かにすることを願っています。

未来の選択肢を広げる「STEAM教育」と日本の課題

科学(Science)・技術(Technology)・工学(Engineering)・芸術(Art)・数学(Mathematics)の頭文字を取ったSTEAM教育は、これまでの知識の蓄積に重きを置いた学習ではなく、実践的なプロジェクトを通じて学習を進めます。

時に現実の課題に直面し、解決策を考えるプロセスを経験します。

問題解決には論理的思考が必要となり、STEAMのアプローチはこのスキルを養います。

AIが台頭する世界を生き抜く為にはビックデータを操るAIに対して、人の創造性が重視されます。

日本でもその一部の学習として、プログラミング教育が小学校では2020年度から、中学校では2021年度から必修化される事となりましたが、日本でのSTEAM教育の普及には教育設備の整備と教育者のスキル向上が課題といわれています。

今や留学は国家プロジェクト

国も兼ねてより世界で活躍できるグローバルな人材を育成する為に、大学生・高校生の海外留学者数を増やす取り組みを行ってきました。

それが「トビタテ!留学JAPAN」です。

文部科学省主導の官民協働プログラムで新たなコンセプトを掲げ再始動しており、2033年までに日本人学生・生徒の海外留学者数を全体で50万人にまでに引き上げることを目指しています。

英語力も成績も関係なく、返済不要の奨学金制度として多種多様な留学を応援しています。

カナダを留学先に選ぶメリット

<治安が良い>

世界的に見てもカナダは治安が良く、住みやすい国として知られています。

またアメリカと違い、隣国でありながらカナダは銃規制がされている事もあり凶悪犯罪もアメリカに比べると格段に少ないことも特徴です。

また人生における『生活の質』や『人生の質』を表すクオリティ・オブ・ライフ(QOL)世界1位です。

<多国籍国家ゆえの寛容性>

カナダは多国籍国家です。

カナダ人は昔から他国の文化を受け入れ理解し、異文化の人々と共生をしてきました。

英語を第一言語としない人との関わりも多く、英語力に不安があっても思いやりを持って対応してくる方が多く安心です。

<アメリカ留学に比べ、手頃な料金と満足度>

留学先として毎年何千人もの留学生とその保護者が留学先としてカナダを選んでいます。

カナダの授業料は近隣諸国に比べ低い一方で、教育プログラムのクオリティは維持されていることが選ばれるポイントとなっています。

カナダSTEAMキャンプを行うアルバータ州とは?

アルバータ州はカナダの西部に位置する自然豊かな州です。

カナディアン・ロッキーへの主要な入口でもあり、絵のように美しい山麓、公園、なだらかな大草原など比類ない景観が広がっています。

また豊富な天然資源があり、活気に満ちた豊かな州です。

プログラムでは、カナダでもっとも古い国立公園であるバンフ国立公園への遠足も予定されており自然の生態系を知る、最も適した公園と言えます。

レイクルイーズの湖がなぜエメラルドグリーンをしているか?など子供たちには忘れられない景色となることでしょう。

また2023年5月にウエストジェット航空が、成田からカルガリーへの直行便を就航。

乗り換えのない負担の少ない移動が可能となりました。

アルバータ州カルガリー市

レイクルイーズ

プログラム行程

【第1週目】スペースキャンプ&英会話

宇宙開発に関する経験と知識を深めるプログラム。

「屋内スカイダイビング」「フライトシミュレーター訓練」「ドローンミッション」「科学実験」などを体験できます。

(STEAM教育の科学技術、エンジニアリング、アート、数学の各分野での知識と技能を向上させます)

第1週目には毎日、英会話レッスンを1クラス実施。

(英語環境のクラスに慣れ、スムーズに適応していただくための簡単な英会話を学びます)

【第2週目】ロボティクスキャンプ

自分でリモコンロボットを組み立てる学習。

エンジニアリング体験。

ディスカバリーラボでは、ロボットの設計、製作、プログラミングの細かいポイントを学びます。

(自分で何かを作り上げるスキルや知識を身につけます)

【遠足1】恐竜の町ドラムヘラーを探検

恐竜が太古に住んでいたジュラ紀の風景に入り込む「ロイヤルタイレル博物館」で世界最大級の恐竜化石コレクションを見学します。

歴史と文化が詰まった場所です。

【遠足2】バンフ国立公園(カナダで最も古い国立公園)

ロッキー山脈の麓に位置する自然の美しさと近代的な町並みが融合しています。

エメラルドのような緑に覆われたレイクルイーズの絶景を楽しむ事ができます。

STEAM-1

STEAM-2

STEAM-3

子供たち

■費用

費用

■オンライン説明会

カナダSTEAMキャンプ説明会をオンライン(Zoom/ズーム)で行います。

●オンライン説明会日程(日曜日14時〜15時)

2024年5月12日・19日・26日、6月2日・9日・16日

https://admission.sakura.ne.jp/siryo.htm

フォームに『説明会参加希望』と『希望日程』を書いてエントリーください。

●その他 お問い合わせ

電話:03-3253-6040又は06-6455-1377

